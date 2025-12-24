監獄成免費長照中心？他曝「擺爛不工作」沒人管 殘酷代價曝光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多受刑人為了爭取假釋分數，不得不從事低薪的委託加工作業，與網傳的「輕鬆躺平」大相逕庭。圖／聯合報系資料照
監獄生活向來給人封閉且紀律森嚴的印象，一般大眾多認為受刑人在獄中必須接受強制勞動與教化。然而，近日有網友在PTT拋出一項觀點，指出監獄其實存在著「擺爛」空間，只要受刑人無意爭取假釋或縮短刑期，獄方基於管理成本考量，未必會強迫其工作，甚至能過著包吃包住、免費看病的「躺平」生活。這番言論一出，隨即引發網路社群熱烈討論，也釣出不少內行人揭露監獄管理的真實面。

該名網友在貼文中描述，許多人誤以為進入監獄就必須學習一技之長或接受宗教洗禮，但實際上，若受刑人對於爭取假釋、累積積分或賺取勞作金毫無興趣，僅需維持基本生活秩序、不與獄方發生衝突，基本上就能在獄中消極度日。原PO認為，對於這類無欲無求的受刑人，獄方為了維持表面的管理和諧與降低風險，往往睜一隻眼閉一隻眼，不會採取高成本的處罰手段，導致監獄彷彿成為某些人的免費養老院。

這篇貼文迅速引發熱議，部分網友認同表示，既然現行法規對於強制勞動的約束力減弱，對於那些被社會遺棄、在外面連飯都吃不飽的邊緣人來說，監獄提供的免費食宿與醫療資源，確實比流浪街頭更有吸引力，甚至戲稱這是國家提供的長照服務。

然而，也有熟悉監獄生態的網友透露「擺爛」背後的殘酷代價，指出雖然可以選擇不工作，但監獄內的生活用品如牙膏、衛生紙、內衣褲等皆需自費購買，若無家人接濟又不願下工廠工作賺取勞作金，生活品質將極其低落。此外，拒絕作業意味著無法累積「累進處遇」的責任分數，受刑人將長時間停留在低處遇等級，不僅無法享受升級後的會客與購物福利，更註定要服滿全部刑期，無法提早假釋出獄。

事實上，根據《行刑累進處遇條例》及其施行細則，受刑人的教化、作業與操行成績直接影響其處遇等級與假釋資格。監察院過去的調查報告也曾揭露監獄勞動的另一面，指出國內矯正機關有超過半數的受刑人從事摺紙袋等低技術含量的委託加工作業，每月勞作金極其低廉，有時甚至不到新台幣20元。這顯示絕大多數受刑人為了爭取滿分的作業成績以利假釋，不得不接受形同廉價勞工的高工時勞動，並非如外界想像般皆能輕鬆躺平。

監獄 監獄管理 假釋 養老 養老院 安養院 監察院

