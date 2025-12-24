7-11超奇特門市名！他寄貨見「小腳腿」震驚 小編曝地名緣由

一名網友近日在Threads分享使用7-11賣貨便時，意外看到取貨門市名稱為「小腳腿」。他表示原本以為已經沒有任何7-11門市名字可以嚇到自己，卻仍被這個名稱震驚，貼文曝光後迅速引發討論。

貼文下方釣出大量網友分享各地超商的特殊門市名稱，包括7-11「米奇門市」、「楊梅吐氣門市」、「鯊魚門市」、「田富臻門市」、「哈囉門市」、「南波灣門市」、「高雄楠梓漢門市」、「馬卡龍門市」、「無尾熊」，以及萊爾富「梧棲恰北北店」、「湖口養家店」、「麻豆有碗糕店」，全家則有「忠孝夜店」等等。

該文也引來7-11小編回應，指出「小腳腿」其實是台南柳營鄉的地名，源於早期先民開墾艱辛，小腿痠痛便在此休息而得名，並笑稱「小腿痠，緩光臨小七買杯飲料休」，7-11不僅成功化解網友疑惑，也因為刻意將「歡迎光臨」打成「緩光臨」的熟悉諧音，讓不少網友笑小編幽默。

留言中也出現在地人現身說法、補充背景，「這是地名欸，我外婆就是那裡的人」、「小腳腿是以前的地名，現最為人熟知的是羊肉店」，還有網友補充「有『小腳腿』，就有『大腳腿』⋯都在北台南的柳營區」、「要去關子嶺的路上一直笑個不停，直到我們發現大腳腿」，讓看似搞笑的門市名稱，多了一層地方歷史與文化意義。