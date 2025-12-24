慣壞了？台灣「1服務」太貼心 一票人赴日韓碰壁嘆：被養成奧客

隨著出國旅遊成為日常，不少台灣民眾在海外消費時，逐漸感受到各國服務文化與台灣的差異。近日，一名台灣遊客分享自己在韓國星巴克點飲料的經驗，因為習慣了台灣高度客製化的服務，實際消費結果與預期不同，讓她忍不住感嘆「在台灣被慣壞了」，引發熱議。

該名網友在Threads發文表示，她在韓國星巴克點冷飲時，向店員要求去冰並補滿牛奶，甚至詢問是否能以豆奶替代，但店員似乎無法理解這樣的需求。最終她拿到的飲料在去除冰塊後僅剩半杯，與她在台灣熟悉的消費經驗落差甚大，讓她直呼相當失落。

貼文曝光後，不少網友認為，台灣長期盛行的高度客製化服務，確實讓消費者產生「理所當然會補滿」的期待。有網友指出，「其實這個大多數國家都是這樣，我朋友去越南點越南咖啡去冰，咖啡只有三分之一」、「台灣是被這些客製化養出來的，奧客太多」、「只有台灣才會幫你去冰加滿」。

也有人指出，「早期台灣星巴克其實也不會因去冰而補滿，後來受到手搖飲文化影響，才逐漸養成滿杯的消費習慣，結果造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，抗議一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都把少冰或去冰的飲品補滿杯了」。

不過，也有網友分享不同國家的經驗，表示在加拿大、美國部分地區，點去冰飲品時仍會補足牛奶；另有熟悉韓國消費文化的網友補充，韓國星巴克其實可依規定補牛奶，但冷飲僅補約100毫升，若想增加冰塊則需明確告知。