阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

一名女網友分享，阿嬤出國旅遊返台後，突然主動要求家人教她英文，讓全家相當震驚，近期看到阿嬤親筆的英文學習筆記，被上面的標註笑翻。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「阿嬤的英文筆記」為題，指出阿嬤出國時發現國外飯店的樓層與房號都用英文字母標註，讓她常常看不懂、也不知道該怎麼唸，萌生想要學習英文的念頭，也主動請家人幫忙教學。

這名女網友進一步分享，阿嬤非常認真學習，把每個英文字母的發音一一記錄下來，不過仔細一看，竟然全都是「台灣國語版本」。像是F寫成「也ㄏㄨ」、H寫成「也去」、J寫成「姊」、X寫成「也可是」、連最難的W也被拆解成「ㄌㄚㄅㄨˋㄌㄡˊ」，讓她直呼「真的素輝常可愛」。

貼文一出後，不少網友都表示「應該是ㄉ的地方都變成ㄌ了，完全是台灣國語的發音，好好笑」、「阿嬤真的很可愛耶，而且很認真在學」、「愛阿嬤，滿足我一整天的笑點」、「光是這麼大年紀還願意學習，就要給一個大大的讚了啦」、「讓我想到小時候學英文也是這樣偷偷標註」、「年紀大還記得注音，其實也很不簡單耶」、「這素台灣狗椅式應椅」、「我愛上阿嬤，太Q」。