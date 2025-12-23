喜宴飲料進化了！新人改請「這1杯」 全場讚：喝不完還能帶走

為了幫助弱勢族群，許多有愛心的人會透過慈善機構進行捐款。一名女網友發文，曬出臉書上一則捐贈物資的貼文，文中詳細描述捐贈物資的條件，其中不乏一些衣服、包包的品牌，不禁質疑：「為何捐贈物資還要指定品牌？」，對此，有曾擔任過志工的網友現身說法，表示如果沒有限制，會有很多人把慈善機構當「垃圾回收站」。

2025-12-23 10:56