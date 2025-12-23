快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近期參加好友婚宴時，意外發現桌上除了常見的可樂、果汁外，竟然還多了一杯50嵐波霸奶茶。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期參加好友婚宴時，意外發現桌上的飲料配置相當前衛，除了常見的可樂、果汁外，竟然還多了一杯50嵐波霸奶茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享兩張照片，可以發現婚宴桌上的飲料，除了常見的罐裝可樂、汽水和果汁之外，每位賓客前方竟然還多了一杯50嵐的波霸奶茶，讓他直呼「現在婚禮已經進化到每人一杯珍奶了」。

貼文一出後，不少網友都大讚，「這才是年輕人的婚禮」、「這比要一直倒飲料好太多了，每次飲料喝完都不知道要去哪裡找來倒」、「我參加婚禮，如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶」、「每桌每人一杯，還大杯含珍珠，費用搞不好比開紅酒還貴，下重本」、「喝不完還可以帶走」、「鹹酥雞＋珍奶也是可以開一桌」、「這是極簡還是奢華？」、「什麼珍奶，這是喜宴菜單上的：珍藏珠玉奶香茗品」。

不過，也有部分網友回應「這一杯喝完就吃不下了」、「一杯珍珠奶茶下肚，根本吃不下任何東西」、「酒席的菜配珍奶超不搭吧！」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

珍珠奶茶 珍奶 婚禮 手搖飲 年輕人 喜宴

相關新聞

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

一名女網友分享，阿嬤出國旅遊返台後，突然主動要求家人教她英文，讓全家相當震驚，近期看到阿嬤親筆的英文學習筆記，被上面的標註笑翻。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

喜宴飲料進化了！新人改請「這1杯」 全場讚：喝不完還能帶走

一名網友分享，近期參加好友婚宴時，意外發現桌上的飲料配置相當前衛，除了常見的可樂、果汁外，竟然還多了一杯50嵐波霸奶茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

捐贈物資被「指定品牌」？她質疑自肥 志工曝原因：機構收到怕了

為了幫助弱勢族群，許多有愛心的人會透過慈善機構進行捐款。一名女網友發文，曬出臉書上一則捐贈物資的貼文，文中詳細描述捐贈物資的條件，其中不乏一些衣服、包包的品牌，不禁質疑：「為何捐贈物資還要指定品牌？」，對此，有曾擔任過志工的網友現身說法，表示如果沒有限制，會有很多人把慈善機構當「垃圾回收站」。

日本好奇怪！超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相：為環保

日本是台灣遊客出國旅遊的首選國家。一名網友發文，曬出日本超商內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大罐的礦泉水竟然比小罐的便宜，對此，有跟團的網友分享導遊給出的解釋，因為日本為了環保不製造垃圾，買小瓶容易喝完多製造一個垃圾，故意設計大瓶的價格較為便宜，藉此減少垃圾量。

砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

來自嘉義的「林聰明砂鍋魚頭」紅遍全台，在多地都有開設分店，吸引老饕的造訪。不過日前有位網友表示，他外帶林聰明的砂鍋魚頭時，吃到一半竟然發現裡面有一隻大蟑螂，讓他直呼「快吐了」，震驚許多網友。事發後業者也主動聯繫當事人，表達關心與歉意，並與當事人討論進一步的處理事宜。

3男女圍毆少女影片瘋傳、男壓女在地狂打頭：逼老子！揭心酸內情

無論發生何事都不應動用暴力！網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭…

