喜宴飲料進化了！新人改請「這1杯」 全場讚：喝不完還能帶走
一名網友分享，近期參加好友婚宴時，意外發現桌上的飲料配置相當前衛，除了常見的可樂、果汁外，竟然還多了一杯50嵐波霸奶茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」分享兩張照片，可以發現婚宴桌上的飲料，除了常見的罐裝可樂、汽水和果汁之外，每位賓客前方竟然還多了一杯50嵐的波霸奶茶，讓他直呼「現在婚禮已經進化到每人一杯珍奶了」。
貼文一出後，不少網友都大讚，「這才是年輕人的婚禮」、「這比要一直倒飲料好太多了，每次飲料喝完都不知道要去哪裡找來倒」、「我參加婚禮，如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶」、「每桌每人一杯，還大杯含珍珠，費用搞不好比開紅酒還貴，下重本」、「喝不完還可以帶走」、「鹹酥雞＋珍奶也是可以開一桌」、「這是極簡還是奢華？」、「什麼珍奶，這是喜宴菜單上的：珍藏珠玉奶香茗品」。
不過，也有部分網友回應「這一杯喝完就吃不下了」、「一杯珍珠奶茶下肚，根本吃不下任何東西」、「酒席的菜配珍奶超不搭吧！」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
