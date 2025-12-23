捐贈物資被「指定品牌」？她質疑自肥 志工曝原因：機構收到怕了

為了幫助弱勢族群，許多有愛心的人會透過慈善機構進行捐金錢或物資。一名女網友發文，分享臉書上一則捐贈物資的貼文，文中詳細描述捐贈物資的條件，其中不乏一些衣服、包包的品牌，不禁質疑：「為何捐贈物資還要指定品牌？」對此，有曾擔任過志工的網友現身說法，表示如果沒有限制，會有很多人把慈善機構當「垃圾回收站」。

一名女網友在Dcard發文，她PO出臉書上一則捐贈物資的貼文，文中捐款項目包含廚房用具、家電、衛浴設備、學習用品、玩具、衣物和包包，其中的衣物指定要NIKE、Timberland、EDWIN等品牌，而包包則要MK、MARC、CHARLES & KEITH等品牌。

原PO表示，她越看越傻眼，好奇「原來現在捐贈物資不是保存良好就可以哦？」，衣服包包還要指定品牌，雖然她問過慈善機構，說有品牌的物品是要義賣，但她也質疑如果賣不完的包包不就「自己背了嗎？」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有做過志工的網友出面解答，「曾經去當過慈善機構長期志工的小弟告訴你，當你沒有限制，你永遠不知道某些人心地有多噁心，我想這個機構應該也是收到怕了，很多人把慈善機構當作垃圾回收場」、「因為很多人捐贈垃圾還沾沾自喜自己是在做善事，只是花更多人力去處理而已根本沒有實質的幫助」。

但也有網友認為，慈善機構的這種表達方式容易造成人們反感，「還不如一開始先說明白，這樣的文案文筆寫得不太好，難怪會讓路人觀感不好」、「打出來觀感不佳，但可能是有太多人送垃圾過去了，不然就是同質性東西太多也是種負擔，我覺得他們不如說自己需要什麼還比較好」。