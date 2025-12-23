快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

日本好奇怪！超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相：為環保

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出日本超商內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大罐的礦泉水竟然比小罐的便宜。示意圖／ingimage
一名網友曬出日本超商內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大罐的礦泉水竟然比小罐的便宜。示意圖／ingimage

日本是台灣遊客出國旅遊的首選國家。一名網友發文，曬出日本超商內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大罐的礦泉水竟然比小罐的便宜。對此，有跟團的網友分享導遊給出的解釋，因為日本為了環保不製造垃圾，買小瓶容易喝完多製造一個垃圾，故意設計大瓶的價格較為便宜，藉此減少垃圾量。

一名網友在Threads發文，PO出在日本超商內拍攝的影片，內容顯示超商內2000ml的瓶裝礦泉水要價112日圓（約台幣23元）；而較小瓶1020ml的卻要139日圓（約台幣28元），讓他感到十分不解，詢問網友：「為什麼大的比較便宜啊？」並直呼日本人真的很奇怪。

此文一出，曾跟團去日本旅遊的網友轉述導遊分享的知識，「導遊是跟我說是因為日本他們為了環保不製造垃圾，買小瓶是不是很快就喝完又買（多一個垃圾），所以這是買大瓶比較便宜原因之一」。

也有不少網友指出日本人較喜歡小瓶的礦泉水，買大瓶的喝會引人側目，「如果你在日本人很多的地方邊走路邊喝大罐水大家都會看你，絕對沒有不行，只是大家都看你」、「我在名古屋一罐2000cc只要70日圓（含稅），因為太渴在路邊電線桿乾了半罐，所有日本人齊刷刷的看著我」、「我每次跟日本人出去他們堅持要在台灣找那種最小瓶的礦泉水」。

另有其他網友推測大瓶比較便宜的原因，「水0成本，包裝大量生產0成本，唯一的差別是生產小瓶因為重量太輕，生產速度會比大瓶的還慢，生產一個小瓶賺150，生產兩個大瓶賺240」、「應該大的比較難攜帶吧，通常我會買大的、買個小的，小的喝完用大不倒進小的來分裝」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

礦泉水 日本旅遊 超商 環保

延伸閱讀

他想拿現金交換禮物遭轟沒誠意 網推「2禮物」更體面

哈根達斯神級吃法！「加1味」秒變花生捲冰淇淋 網驚：只差潤餅皮

歐洲旅遊貴且街道髒臭治安差 網反提2優點：超吸引台灣人

砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

相關新聞

日本好奇怪！超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相：為環保

日本是台灣遊客出國旅遊的首選國家。一名網友發文，曬出日本超商內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大罐的礦泉水竟然比小罐的便宜，對此，有跟團的網友分享導遊給出的解釋，因為日本為了環保不製造垃圾，買小瓶容易喝完多製造一個垃圾，故意設計大瓶的價格較為便宜，藉此減少垃圾量。

砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

來自嘉義的「林聰明砂鍋魚頭」紅遍全台，在多地都有開設分店，吸引老饕的造訪。不過日前有位網友表示，他外帶林聰明的砂鍋魚頭時，吃到一半竟然發現裡面有一隻大蟑螂，讓他直呼「快吐了」，震驚許多網友。事發後業者也主動聯繫當事人，表達關心與歉意，並與當事人討論進一步的處理事宜。

3男女圍毆少女影片瘋傳、男壓女在地狂打頭：逼老子！揭心酸內情

無論發生何事都不應動用暴力！網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭…

不叫小綠人！緊急逃生口「綠色人形」身世曝光 網驚：長知識了

平時在電影院、百貨公司或捷運站常見的「緊急出口小綠人」，近日在社群平台意外成為話題焦點。Threads上掀起一波「沒人知道的冷知識」討論，不少網友驚訝發現，這個指引人們逃生方向的綠色人形圖示，其實並非無名角色，而是有正式名稱與完整身世背景，讓許多人直呼「長知識了」。

公車急煞害她韌帶斷裂求償無門？ 內行曝「這保險」一定要查

新竹一名女網友近日在社群平台痛訴，搭乘公車時因司機突然急彎，導致右腳遭座椅鐵件勾住扭轉，送醫確診前十字韌帶斷裂與半月板破損，手術費用恐破十萬元，讓她感到求助無門。這起事件引發大批網友討論，紛紛指控新竹部分公車駕駛習慣危險，同時也讓大眾運輸的乘客保險權益成為討論焦點。

門檻太低？咖啡店難賺錢卻狂開 老闆揭原因：是一種態度

不少上班族早上一定要來一杯咖啡，甚至到了「沒喝不行」的程度，也讓各式咖啡店一間接一間的開。對此，一名網友好奇，經營咖啡店的利潤不高、風險又大，為何這麼多人還是搶著開？貼文一出後，也釣出咖啡店老闆回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。