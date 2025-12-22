砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

來自嘉義的「林聰明砂鍋魚頭」紅遍全台，在多地都有開設分店，吸引老饕的造訪。不過日前有位網友表示，他外帶林聰明的砂鍋魚頭時，吃到一半竟然發現裡面有一隻大蟑螂，讓他直呼「快吐了」，震驚許多網友。事發後業者也主動聯繫當事人，表達關心與歉意，並與當事人討論進一步的處理事宜。

一位網友在社群平台Threads發文表示，他買林聰明砂鍋魚頭當晚餐，回家已經吃到一半了，突然發現裡面有一隻完整的大蟑螂，讓原PO直呼「快吐了」。文章曝光後，也有苦主分享，朋友在嘉義吃砂鍋魚頭時，他請朋友幫忙外帶冷凍的砂鍋魚頭回家，煮完也發現「中獎了」，裡面有一隻蟑螂，讓該網友打上哭臉表情，直呼「都煮好4人份了才發現」，還有網友貼出六年前去吃林聰明砂鍋魚頭的影片，只見空的餐碗裡面有老鼠在吃殘渣。

林聰明砂鍋魚頭在臉書粉專公告，說明嘉義光華分店外帶餐點異物一事，他們列出兩點改善作為，第一是全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準；第二則是重新進行第一線同仁教育訓練，強化食品安全管理意識，避免類似情況再次發生。

業者也在原PO的Threads貼文底下留言，對於用餐過程發現異物一事，表達深刻的歉意，並且指出他們會同步由門市與品保單位啟動內部確認流程，進行相關檢視與釐清，最後他們也希望聯繫原PO了解實際狀況，而原PO則在留言處表示「謝謝大家的關心與提醒，這件事已經和店家好好溝通並圓滿處理，店家也非常有誠意面對與改善。事情到此告一段落，也請大家不用再繼續討論，謝謝」。