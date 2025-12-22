快訊

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

3男女圍毆少女影片瘋傳、男壓女在地狂打頭：逼老子！揭心酸內情

香港01／ 撰文：布萊恩
網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生。示意圖/AI生成
網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生。示意圖/AI生成

無論發生何事都不應動用暴力！網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭，邊喝罵「x你媽！逼老子是不是！」，另外2名女子則不斷用「穿心腿」踢短褲女的頭部、腳部及臀部，咆哮「多管閒事是不是！」。短裙女被打到痛苦掙扎，旁邊有至少2人坐在沙發上目擊情況，卻沒有制止暴力行為。

影片令網友嘩然，直斥離譜，「看得我噁心死了…腦子有病嗎幾個人這樣打一個小女孩，看着都疼死了，哎心疼」、「幾個人圍打一個女孩，太野蠻了」。也有自稱知情網民講述疑似心酸內情。而從影片中男女普通話口音及衣著估計，事件於內地發生。

令人髮指！影片長15秒，12月20日起於「X（前稱「Twitter）」等社交及影音分享平台流傳。

3男女圍毆倒地少女 男狂打頭喝罵：X你媽！逼老子是不是！

影片見到，3名男女正圍毆1名倒在地上、穿黑色短褲的女生，其中男子騎在短褲女上身位置，用右手大力連環掌摑短褲女頭部，邊「爆粗」喝罵「X你媽！逼老子是不是！」，其餘2名同伙女子則用「穿心腿」狂踢短褲女的頭部、腳部及臀部，怒吼「多管閒事是不是！」，相當兇狠。

少女痛苦掙扎 男愈打愈狠一度失平衝跪地

短褲女抱頭痛苦掙扎，男子愈打愈起勁，站起身連續重擊短褲女頭部，邊罵「逼老子是不是！X你媽！X你媽！X你媽！」，其間一度失平衡右腳單膝跪下，隨即轉用左手繼續錘打短褲女。

這時穿粉色衣服的女子似乎在「逼問」短褲女，現場傳出女聲說「沒有」，但未知是誰人所說。另外，旁邊有至少2人坐在沙發上目擊情況，卻只一直望着3人圍打短褲女，沒有制止暴力行為。

網斥離譜：幾個人圍打一個女孩，太野蠻了

網友看過影片震驚，直斥離譜，「看得我噁心死了……幾個人圍打一個女孩，太野蠻了」、「腦子有病嗎幾個人，這樣打一個小女孩，看着都疼死了，哎心疼」、「為什麼拍攝的人沒有幫忙？」。

疑知情人揭心酸內情

不過也有自稱知情網友透露，短褲女與男子是情侶關係，已經不是第1次被打，聲言「全都自願的，一個願打一個願挨」。隨即有網友反駁無論任何事情、任何關係都不應出手打女人。

延伸閱讀：

勁2港女子北上食$480霸王餐！食店急尋人後續慘 網民：影衰香港人

勁過肥牛哥？一家三口火鍋放題瘋狂打包這東西 食店這樣懲罰絕了

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

3男女圍毆少女影片瘋傳、男壓女在地狂打頭：逼老子！揭心酸內情

無論發生何事都不應動用暴力！網路近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭…

不叫小綠人！緊急逃生口「綠色人形」身世曝光 網驚：長知識了

平時在電影院、百貨公司或捷運站常見的「緊急出口小綠人」，近日在社群平台意外成為話題焦點。Threads上掀起一波「沒人知道的冷知識」討論，不少網友驚訝發現，這個指引人們逃生方向的綠色人形圖示，其實並非無名角色，而是有正式名稱與完整身世背景，讓許多人直呼「長知識了」。

公車急煞害她韌帶斷裂求償無門？ 內行曝「這保險」一定要查

新竹一名女網友近日在社群平台痛訴，搭乘公車時因司機突然急彎，導致右腳遭座椅鐵件勾住扭轉，送醫確診前十字韌帶斷裂與半月板破損，手術費用恐破十萬元，讓她感到求助無門。這起事件引發大批網友討論，紛紛指控新竹部分公車駕駛習慣危險，同時也讓大眾運輸的乘客保險權益成為討論焦點。

門檻太低？咖啡店難賺錢卻狂開 老闆揭原因：是一種態度

不少上班族早上一定要來一杯咖啡，甚至到了「沒喝不行」的程度，也讓各式咖啡店一間接一間的開。對此，一名網友好奇，經營咖啡店的利潤不高、風險又大，為何這麼多人還是搶著開？貼文一出後，也釣出咖啡店老闆回應。

飯糰店老闆閃到腰休息1個月！客人暖留藥方 他一查：還真的有

一名網友分享，前陣子去新北泰山一間飯糰店，發現店家未開，鐵門上貼著公告寫著「老闆閃到腰」，店面已將近一個月未開。近期他發現公告上多了一行手寫字條，竟是熱心路人留下藥方，建議老闆服用「身痛逐瘀湯」，一週內就能痊癒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

停了怕追尾、不停怕吃單！這標線讓駕駛超崩潰 網吵翻：到底該怎麼開

台灣許多無號誌的巷弄路口為了行車安全，常會在地面繪設停車再開標字，或是豎立停標誌，要求駕駛人必須完全停止並確認無車後才能通過。不過近日有網友在PTT發文抱怨，認為這項標線設計相當不合理，引發兩派網友熱烈論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。