不叫小綠人！緊急逃生口「綠色人形」身世曝光 網驚：長知識了

平時在電影院、百貨公司或捷運站常見的「緊急出口小綠人」，近日在社群平台意外成為話題焦點。Threads上掀起一波「沒人知道的冷知識」討論，不少網友驚訝發現，這個指引人們逃生方向的綠色人形圖示，其實並非無名角色，而是有正式名稱與完整身世背景，讓許多人直呼「長知識了」。

日本台灣交流協會曾在臉書指出，台灣民眾習慣稱呼的「小綠人」，在日本其實被稱為「皮克托先生」（ピクトさん），名稱源自英文單字「pictograph」，意指象形圖或圖形符號。這項冷知識曝光後迅速引發討論，也讓大家重新關注這個看似簡單、卻陪伴日常生活多年的公共安全標誌。

皮克托先生的誕生，源於一段沉重的歷史背景。回顧1970年代的日本，曾接連發生多起重大火災事故，造成大量傷亡，事後檢討發現，當時緊急出口標示不夠清楚，加上濃煙與恐慌情緒，導致民眾在危急時刻難以辨識逃生方向。為了改善這項問題，日本相關單位開始著手推動統一、直覺化的逃生指引設計。

日本消防安全相關單位隨後舉辦全國性設計競賽，最終由「奔向出口」的小人圖樣脫穎而出，並經專業設計學者修整定稿。由於圖像簡單、辨識度高，加上綠色在低光源環境中特別醒目，這項設計後來獲得國際認證，成為全球通用的安全標誌。如今，皮克托先生的身影遍布世界各地，在關鍵時刻默默指引人們走向安全，也成為公共空間中最令人安心的存在之一。