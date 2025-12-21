公車急煞害她韌帶斷裂求償無門？ 內行曝「這保險」一定要查

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友控訴自己在新竹民生路口站搭乘5608路公車，因重心不穩而受傷。示意圖／ingimage
新竹一名女網友近日在社群平台痛訴，搭乘公車時因司機突然急彎，導致右腳遭座椅鐵件勾住扭轉，送醫確診前十字韌帶斷裂與半月板破損，手術費用恐破十萬元，讓她感到求助無門。這起事件引發大批網友討論，紛紛指控新竹部分公車駕駛習慣危險，同時也讓大眾運輸的乘客保險權益成為討論焦點。

原PO指出，事發於12月2日晚間，她在新竹民生路口站搭乘5608路公車，正準備入座時司機突然急轉彎，導致她重心不穩受傷，當下痛到跪地，事後診斷傷勢嚴重需開刀復健，甚至影響工作，但業者態度消極，讓她只能上網尋找目擊證人，並對司機提告過失傷害。

針對乘客若在搭乘大眾運輸工具時發生意外，究竟有哪些保障？「零事故研究所」提到公車、客運或遊覽車業者皆需投保最基本的強制汽車責任險，提供死殘200萬元及體傷20萬元的保障；此外還須強制加保乘客責任險，每一乘客死殘保額不得低於150萬元。意即若不幸發生死亡或殘廢事故，強制險加上乘客險最高可獲350萬元賠償。

不過，對於像原PO這樣單純受傷的情況，理賠範圍則需視業者投保內容而定。一般強制險的傷害醫療給付上限為20萬元，而傳統的乘客責任險或業者額外投保的第三人責任險，有時對於體傷的認定與理賠範圍較為嚴格或未包含。為補足缺口，部分縣市如台北市已通過新增旅客運送業責任險，將體傷理賠金額大幅提高，未來北市公車事故體傷理賠最高可達220萬元（含強制險）。

面對公車急煞釀禍頻傳，多數民眾給出建議，若不幸遭遇事故，第一時間除報警備案外，務必保留驗傷單、醫療收據以及悠遊卡或TPASS等乘車紀錄，作為後續向業者或保險公司申請理賠的依據，切勿讓自身權益睡著。同時也呼籲主管機關應加強對客運業者的安全管理與保險稽核，確保乘客安全。

新竹 客運 公車 保險 大眾運輸

