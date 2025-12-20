快訊

飯糰店老闆閃到腰休息1個月！客人暖留藥方 他一查：還真的有

聯合新聞網／ 綜合報導
名網友分享，前陣子去新北泰山一間飯糰店，發現店家未開，鐵門上貼著公告寫著「老闆閃到腰」，店面已將近一個月未開。近期他發現公告上多了一行手寫字條，竟是熱心路人留下藥方。示意圖／Ingimage
名網友分享，前陣子去新北泰山一間飯糰店，發現店家未開，鐵門上貼著公告寫著「老闆閃到腰」，店面已將近一個月未開。近期他發現公告上多了一行手寫字條，竟是熱心路人留下藥方。示意圖／Ingimage

一名網友分享，前陣子去新北泰山一間飯糰店，發現店家未開，鐵門上貼著公告寫著「老闆閃到腰」，店面已將近一個月未開。近期他發現公告上多了一行手寫字條，竟是熱心路人留下藥方，建議老闆服用「身痛逐瘀湯」，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享照片，可以發現鐵門上原本只貼著「老闆閃到腰」和「公休一天」的說明，結果近期經過店家，又發現公告上被人手寫一句「可服用中藥『身痛逐瘀湯』，一日2回，7日可癒」，讓他相當好奇，回家上網查詢後，發現還真的有這帖藥物，笑稱「身痛逐瘀湯，我記住你了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，不少網友都表示「我要笑死，我前幾天經過也有看到，想說怎麼多一行字，就停下來仔細看」、「台灣人真的很有人情味」、「太好笑了，台灣人真的不要這麼貼心」、「這樣留言在上面也太可愛了」、「吃不到飯糰的客人忍不住了，老闆快康復啊！」、「老闆請假公告變成中醫治療留言板」、「再過幾天門口可能會出現藥膏，動森島民好可愛」。

不過，也有人提醒「建議不要亂吃成藥，還是要去給物理治療師，或是骨科醫師看看比較好」、「這帖是活血祛瘀的良藥，但桃仁跟紅花都有抗凝血作用，桃仁還略帶溶血作用，血小板量偏低、生理期來量多的就不適合了。還是要請中醫師診斷後開合適的藥方比較好喔」。

中醫 飯糰 閃到腰 中藥

