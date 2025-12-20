門檻太低？咖啡店難賺錢卻狂開 老闆揭原因：是一種態度

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，經營咖啡店的利潤不高、風險又大，為何這麼多人還是搶著開？圖／PIXABAY
不少上班族早上一定要來一杯咖啡，甚至到了「沒喝不行」的程度，也讓各式咖啡店一間接一間的開。對此，一名網友好奇，經營咖啡店的利潤不高、風險又大，為何這麼多人還是搶著開？貼文一出後，也釣出咖啡店老闆回應。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己長期有個疑問，就是咖啡店明明這麼難賺，但為什麼大家這麼喜歡開？不管走到哪都能看到新店開張，數量還持續增加，讓他相當不解。

貼文一出後，不少網友都表示「夢想很美好，現實很殘酷」、「咖啡本身好賺，但是開店的成本跟裝潢，加上很多點咖啡的都是久坐的，要賺真的很難」、「破產四件套：烘培、奶茶、咖啡、漢堡」、「想害一個人就鼓勵他去開咖啡廳」、「朋友花400萬開了一間座位5個的咖啡店，我認真搞不懂」、

不過，也有部分網友認為開咖啡廳仍有賺頭，回應「門檻低，超高毛利」、「了解一下咖啡豆，一些低等級的成本低到讓你掉下巴」、「咖啡以前是飲料界的黑金，雖然現在開的太多，但利潤還是很不錯，主要成本是店租跟裝潢還有持續成長的時薪」、「咖啡廳其實可以打平生活，但賺到很多錢可能還是要靠經營自媒體」。

此外，留言區也釣出咖啡廳老闆，回應「開咖啡店，是為了『空間』，一個可以安靜一下、放滿自己旅行回憶的空間，更把它變成自己的日常」、「開是為了完成心目中的夢想」、「對咖啡真的很要求很熱愛，已經開了十年了」、「開咖啡店真的是一種生活態度」。

