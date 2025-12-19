停了怕追尾、不停怕吃單！這標線讓駕駛超崩潰 網吵翻：到底該怎麼開

台灣許多無號誌的巷弄路口為了行車安全，常會在地面繪設停車再開標字，或是豎立停標誌，要求駕駛人必須完全停止並確認無車後才能通過。不過近日有網友在PTT發文抱怨，認為這項標線設計相當不合理，引發兩派網友熱烈論戰。

原PO在PTT發文指出，在沒有紅綠燈的路口減速慢行是合理的，但在實務操作上要做到停車再開卻有困難。他分析「停」字畫在地板上，往往只有第一輛車看得到，後方跟車駕駛根本不知情；若前車真的守法完全煞停，後方車輛很高機率會因為沒有預期而直接撞上。原PO無奈表示，雖然被撞是後車未保持安全距離的問題，自己可能沒有肇責，但後續報警、做筆錄及賠償協調都非常麻煩，質疑這樣的設計根本是沒事找事。

貼文曝光後引發大批網友討論，部分駕駛認同原PO的擔憂，指出台灣道路設計有時確實不夠直覺，有的停止線畫的位置根本看不到左右來車，停了也沒用，甚至還要擔心停下來會被後車按喇叭，或因視線死角變成行車陷阱。

然而，更多網友認為問題不在標線本身，而在於台灣駕駛的習慣與素質。許多人舉出國外案例反駁，表示像是美國或日本，駕駛看到停車標誌都會乖乖停下，並沒有因此造成追撞，顯示問題出在台灣人開車習慣黏著前車屁股，不保持安全距離。更有網友直言，通常會設這個標誌都是視線遮蔽處或車禍熱點，若不停車觀察，出事機率反而更高。

也有住在巷弄的網友現身說法，表示自家附近的窄巷因為連接交流道捷徑，車流量大卻無號誌，經常發生車禍，警察到場處理時都會強調雙方未依規定停車再開，顯示該標誌在釐清肇責與預防事故上仍有其必要性。

內行網友則建議，若擔心後車追撞，駕駛在接近路口時應提早放慢速度，利用煞車燈警示後車，而非到了停止線才急煞。此外，根據道路交通管理處罰條例，遇停車再開標誌或標線未停車再開，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，駕駛人切勿為了搶快或擔心後車眼光而因小失大。