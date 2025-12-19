米酒、醬油、紙內褲全上榜！網盤點「聖誕最爛禮物」：收到直接絕交

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
對於聖誕交換禮物，網友建議若擔心踩雷，避開過於個人化或冷門的物品是安全守則。示意圖／Ingimage
對於聖誕交換禮物，網友建議若擔心踩雷，避開過於個人化或冷門的物品是安全守則。示意圖／Ingimage

聖誕節如何挑選一份既不失禮又實用的禮物，總是讓人傷透腦筋。近日一名網友在論壇上分享戰果，表示自己收到了「葉黃素」，當下內心忍不住翻白眼，覺得是地雷禮物，沒想到食用後卻對其實用性改觀。貼文一出引發熱議，更釣出大批網友分享收過的「最爛禮物」清單。

原PO在論壇發文表示，近期參加了三場交換禮物，分別收到了無印良品的藍芽喇叭、知名品牌身體乳霜，以及一盒葉黃素。他坦言，藍芽喇叭與身體乳霜都是安全牌，收到時很開心，反倒是看到葉黃素時當場愣住，「蠻意外居然有人會送保健品，剛拿到其實很想把它歸類在爛禮物，甚至在心裡偷偷翻了白眼」。不過，抱著不吃浪費的心態嘗試一週後，身為長時間盯電腦的上班族，發現眼睛疲勞感似乎有所緩解，讓他對這份禮物的評價由黑翻紅。

針對「送保健食品是否合適」，網友看法兩極。一派認為隨著年紀增長，保健品其實相當實用，「以前覺得爛，現在收到B群或葉黃素會覺得對方很貼心」、「這很適合送給30歲以上的社畜」；但另一派則提醒，送保健品風險不小，「吃素的人要避開含有動物性明膠的膠囊」、「有些成分可能導致過敏或與藥物衝突」、「感覺很像在暗示身體不好，且沒吃習慣的品牌也不敢亂吃」。

除了保健品的討論，許多網友紛紛拋出自己收過的奇葩禮物。最令眾人崩潰的包括「米酒與醬油」、「蔥花麵包」、「塑膠菸灰缸」、「防蚊液」，甚至還有人收過「紙內褲」，被網友公認根本是隨便拿東西來湊數。而被視為交換禮物界「萬年地雷」的馬克杯，依然榜上有名。

反之，也有網友分享收過最驚喜的禮物，例如「黃金金片」、「按摩券」，甚至是成人情趣用品。為了避免踩雷，不少內行網友建議改變交換規則，例如「先抽人再許願」，讓送禮者能針對對方需求準備；或者乾脆不玩交換禮物，改由主辦人購買大量零食或禮券「通通有獎」，既能同樂又不會傷感情。

聖誕節 交換禮物 禮物 葉黃素

