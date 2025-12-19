老公外遇不離婚！她天天問ChatGPT「會復合嗎」 網嘆：情緒價值給太滿

心情不好就和ChatGPT聊天，成了不少人的日常習慣，但這樣真的能幫人走出感情低潮嗎？近日有網友分享朋友的經歷，直言長期依賴AI傾訴，反而被滿滿「情緒價值」困住，忍不住拋出疑問，「ChatGPT是不是有毒？」

該名網友在PTT上分享，朋友在兩年前結婚，婚後不久丈夫就外遇，甚至將第三者帶回家中，婚姻形同破裂，不過女方始終沒有選擇離婚，仍抱持對方終會回頭的期待。期間老公對她不理不睬，加上彼此的工作時間錯開，上下班、回家時間不同，這段關係就這樣被「擱置」下來，直到某次女方返家，意外撞見丈夫與外遇對象。

原Po透露，這段時間朋友一直與ChatGPT聊天，反覆用「會復合嗎」、「我還是很愛他」或「怎樣讓他回心轉意」之類的去詢問ChatGPT，而AI回覆多是附和，提供滿滿情緒價值。原Po表示，已經到了年底，朋友仍不放棄，兩方僵持不下，讓他好奇「ChatGPT是不是有毒啊，有人有類似經驗嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「有人（AI）能聽聽跟附和她的垃圾，心情也不錯」、「AI不只會給情緒價值，還會教你如何攻防，分析對方的動作背後的動機」、「已經有被AI培養成，妄想症患者的實例了」，也有人笑說，「最後她劈腿和GPT結婚了對吧」、「叫他改問Gemini，根本就事論事理工腦，跟GPT文組思維天差地遠」。