別再問了！ 按摩店無奈貼告示「沒有色情服務」：還嫌師傅老

許多按摩店明明主打正規服務，卻頻頻遭誤解。一名網友近日分享，自己看到常光顧的按摩店在門口張貼告示，強調店內並未提供任何色情相關服務，文字直白到近乎無奈，引發不少網友共鳴。

原PO在Threads發文指出，路過熟悉的按摩店時，注意到門口貼了兩張手寫便條，上頭以粗黑字強調「沒有色情服務！！！不要再問了！」、「真的沒有！！！拜託不要再看了，不信，跑上來嫌師傅老，要找年輕的！沒有！沒有！」。

原PO表示，看到這樣的告示感到相當沉重，也感嘆部分顧客缺乏基本禮貌，「真希望讓世界烏煙瘴氣的人少一點，尊重很難嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我媽媽是自己開店，有時候也會遇到這種噁人」、「他們以為色情服務會這個價碼？可不可以不要這麼low（遜）」、「以前聽一個美容師說，她在養生館上班時，有新人被性侵」、「我之前在Google吉隆坡按摩店時，看到一位店主回覆評論，說他們明明是正統按摩，但還是一直有客人要求特別服務。店主拒絕後，對方直接走人，還反手給一星。我真的覺得這種客人根本是精蟲上腦，神經病」、「可能常去越南？大概四間有一間是，有次我去換完衣服回來，明明已經結完帳，結果回來看到朋友又給小費，而且女生在整理上身的衣服」。

也有網友分享，自己是女性，本身很喜歡按摩，也清楚有些男性顧客前往按摩店另有所圖。過去曾與丈夫一起造訪一家外觀看起來相當正派的按摩店，沒想到櫃檯人員在看到兩人後，露出為難神情，並委婉表示店內不接待女客，僅能讓丈夫單獨消費，丈夫當下也心領神會。由於兩人原本希望一起行動，最後只能選擇離開。該名網友感嘆，若能有更明確的法規或公告制度，協助按摩店清楚區分服務性質，或許能減少正規店家遭到騷擾，也讓不同類型的店家各自有生意，消費者不必猜測，對雙方都更公平。