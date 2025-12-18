快訊

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

行員一人收款釀禍！運送387.5萬現金遭竊 金管會罰合庫600萬元

別再問了！ 按摩店無奈貼告示「沒有色情服務」：還嫌師傅老

聯合新聞網／ 綜合報導
許多按摩店明明主打正規服務，卻頻頻遭誤解。示意圖／ingimage
許多按摩店明明主打正規服務，卻頻頻遭誤解。示意圖／ingimage

許多按摩店明明主打正規服務，卻頻頻遭誤解。一名網友近日分享，自己看到常光顧的按摩店在門口張貼告示，強調店內並未提供任何色情相關服務，文字直白到近乎無奈，引發不少網友共鳴。

原PO在Threads發文指出，路過熟悉的按摩店時，注意到門口貼了兩張手寫便條，上頭以粗黑字強調「沒有色情服務！！！不要再問了！」、「真的沒有！！！拜託不要再看了，不信，跑上來嫌師傅老，要找年輕的！沒有！沒有！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

原PO表示，看到這樣的告示感到相當沉重，也感嘆部分顧客缺乏基本禮貌，「真希望讓世界烏煙瘴氣的人少一點，尊重很難嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我媽媽是自己開店，有時候也會遇到這種噁人」、「他們以為色情服務會這個價碼？可不可以不要這麼low（遜）」、「以前聽一個美容師說，她在養生館上班時，有新人被性侵」、「我之前在Google吉隆坡按摩店時，看到一位店主回覆評論，說他們明明是正統按摩，但還是一直有客人要求特別服務。店主拒絕後，對方直接走人，還反手給一星。我真的覺得這種客人根本是精蟲上腦，神經病」、「可能常去越南？大概四間有一間是，有次我去換完衣服回來，明明已經結完帳，結果回來看到朋友又給小費，而且女生在整理上身的衣服」。

也有網友分享，自己是女性，本身很喜歡按摩，也清楚有些男性顧客前往按摩店另有所圖。過去曾與丈夫一起造訪一家外觀看起來相當正派的按摩店，沒想到櫃檯人員在看到兩人後，露出為難神情，並委婉表示店內不接待女客，僅能讓丈夫單獨消費，丈夫當下也心領神會。由於兩人原本希望一起行動，最後只能選擇離開。該名網友感嘆，若能有更明確的法規或公告制度，協助按摩店清楚區分服務性質，或許能減少正規店家遭到騷擾，也讓不同類型的店家各自有生意，消費者不必猜測，對雙方都更公平。

按摩 Threads 越南

延伸閱讀

大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

睡覺開小夜燈有害健康？ 醫示警「恐變胖」：心血管疾病風險升

擦淚用？公司聖誕交換禮物她中「70包衛生紙」 一票網友慰問：比我好

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

相關新聞

別再問了！ 按摩店無奈貼告示「沒有色情服務」：還嫌師傅老

許多按摩店明明主打正規服務，卻頻頻遭誤解。一名網友近日分享，自己看到常光顧的按摩店在門口張貼告示，強調店內並未提供任何色情相關服務，文字直白到近乎無奈，引發不少網友共鳴。

救命關頭還在叭！計程車擋救護車逼讓道 全網砲轟：不配開車

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文並附上影片，指出高雄市登山街與鼓波街口，一輛救護車正在執行救援任務時，竟遭一旁計程車駕駛不斷按喇叭，要求救護車移車讓路，行徑引發民眾不滿。

被問太多次乾脆亂答！來台狂被問「2話題」 日插畫家：很驚訝

不少台灣人聊天時有時會聊到薪水或房租，但有些人會認為這些話題太私人，因此只會敷衍答覆。

青山王祭女警專注執勤身影意外爆紅 12秒影片吸萬人按讚

台北市萬華區年度宗教盛事「青山王祭」日前圓滿落幕，活動期間警方動員大量警力維持交通與秩序。繞境隊伍中，一段由廟會YouTuber拍下的執勤畫面，意外在網路上引發熱烈討論。

饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅 網笑：被耽誤的文具店

被譽為台灣Buffet天花板的自助餐餐廳「饗 A Joy」，昨(16)日在Threads意外掀起另類話題焦點，不是龍蝦、不是高價料理，而是一枝在用餐過程中店家提供的「原子筆」。不少消費者用餐後發文直呼：「最驚豔的不是龍蝦，是這枝筆」，引發網友熱議，留言區瞬間變成「筆友」交流大會。

借1萬只還9985元 她愣問「只有我會不爽嗎」？全網看傻

你有借錢給朋友的經驗嗎？一名女網友分享，之前曾借錢給朋友，對方過去還款時都會直接轉帳1萬元整，沒想到這次入帳金額卻變成9985元，讓她越想越不對勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。