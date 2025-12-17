救命關頭還在叭！計程車擋救護車逼讓道 全網砲轟：不配開車

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文並附上影片，指出高雄市登山街與鼓波街口，一輛救護車正在執行救援任務時，竟遭一旁計程車駕駛不斷按喇叭，要求救護車移車讓路，行徑引發民眾不滿。

原PO表示，過程中救護人員已向計程車司機解釋正在執行救援任務，卻仍遭對方辱罵，甚至持續施壓要求讓道。影片中可見，計程車不僅未禮讓，還一度影響周邊機車通行，場面相當混亂。

最終，救護人員為了讓計程車通過，只能暫時放下手邊的救援工作移車，相關畫面曝光後，引發網友撻伐，不少人怒批司機行為誇張離譜，直言「這種垃圾根本不配當計程車司機，駕照可以吊銷了啦」。

影片下方網友紛紛抨擊「超級沒有水準的」、「這種駕駛就該吊銷他的職業駕照」、「這扣牌吊銷駕照都剛好」、「直接吊銷駕照啦！還職業的！分不清事情輕重」、「這種職業駕駛是怎麼考到證照的」、「可以檢舉他妨礙醫療救護，依法應該可以開單舉發」。

依據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，駕駛人於行駛途中聽聞消防車、救護車、警備車或工程救險車之警號時，在後方跟隨急駛，或駛過救火時設置於路面的消防水帶，將處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰；不立即避讓者，處新臺幣6千元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照六個月，若因此致人死傷者，處新臺幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及該汽車牌照。汽車駕駛人一旦聽到救護車執行緊急任務的警號，不論車輛來自何方，均須立即避讓，且不得尾隨急駛、併行或超車，以確保緊急救援順利進行。