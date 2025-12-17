被問太多次乾脆亂答！來台狂被問「2話題」 日插畫家：很驚訝

不少台灣人聊天時有時會聊到薪水或房租，但有些人會認為這些話題太私人，因此只會敷衍答覆。一名住在台灣的日本插畫家佐佐木分享日本與台灣的文化衝擊，日本人不太會聊薪水、房租等話題，因此剛來台灣時相當驚訝。

日本插畫家佐佐木在臉書粉專「佐佐木news」發文，很多日本人不太會聊與錢相關的話題，因此剛來台灣時，聽到陌生人問這些問題相當驚訝。她也表示，以前遇到這種狀況，都會好好說明日本的習慣，但被問太多次加上不會再跟對方見面，後來就會亂答一通，覺得不太需要解釋，「因為解釋就有點尷尬」。

佐佐木也補充，她知道對方沒有惡意，只是像聊天氣一樣，所以她也輕輕鬆鬆亂回答。但有時因為太隨便回答，讓對方誤會擔心她在台灣過得很辛苦。

此文被轉到PTT，網友好奇，「薪水會很多人愛問嗎？房租倒是很多人問沒錯」。不少人同意，「房租有，薪水這個很少人問吧？」、「房租很常問，一般人都會想知道有沒有更便宜的能租」、「有時候就單純好奇那縣市的租屋水準」、「房租很多人都會問啊，薪水是換工作時會問」。

有網友則認為，比較多長輩會詢問薪水，「台灣長輩真的會問薪水，遇到過」、「過年長輩更新到我的資訊，也是另一個不存在的我」、「薪水就台灣人的天氣卡組吧」、「問薪資是真的比較微妙，問房租很可能是有個參考依據避免被坑，問薪資是想主動跳槽或嘲諷嗎」、「薪水會問的少，但主動說出來炫耀的倒是滿多的」、「問錢很現實啊，像朋友餐廳常包場，如果有缺位要找人補上」。

不過，有人認為，「房租有要參考才會問看看，不然這兩個我問陌生人幹嘛」、「問房租下一步都是讓人煩心的話題啊，住貴的好像在炫富，住便宜問治安會不會很差，買房問房價、問投資」、「事實上很多台灣人也不喜歡別人隨意就問，但過年一到時很多親戚就有那種愛問愛比較氛圍」。