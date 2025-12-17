饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅 網笑：被耽誤的文具店

被譽為台灣Buffet天花板的自助餐餐廳「饗 A Joy」，在Threads意外掀起另類話題焦點，不是因為龍蝦或任何高價料理，而是店家提供的一枝「原子筆」。不少消費者用餐後發文直呼「最驚豔的不是龍蝦，是這枝筆」，引發網友熱議，留言區瞬間變成「筆友」交流大會。

原po發文驚嘆：「不可能吃完饗 A JOY最驚豔的不是龍蝦，而是這隻（枝）筆？」隨文附上使用該筆款寫下「這隻筆也太好寫了吧」字樣，及其金色筆身外觀照片。

其他用過這枝筆的網友也相當認同，用餐過程中拿到餐廳提供的筆後，一試寫「滑順到嚇到」、「絲滑得像有生命」，甚至有人笑稱「為了這枝免費的筆，值得再去吃一次」。更有消費者表示，一餐要價3、4千元，「難道不值得一人發一枝嗎？」

不少人坦言，吃完飯後忍不住把筆帶回家收藏，有人來用餐兩次直接蒐集到5枝筆，還有人說「一次拿兩枝才有安全感」，甚至出現「蒐集全家人的筆回家用」的情形。

不過，這枝爆紅的原子筆並非零負評。有部分網友分享，筆若橫放在包包內，可能出現漏墨、斷水等狀況，甚至有人因此「整個包包內裡都變成黑色」。即便如此，多數網友仍表示，該原子筆的整體手感與質感「遠勝一般10元原子筆」。

這波討論也讓不少網友戲稱饗 A Joy是「被吃到飽耽誤的文具店」。另有消費者指出，包括同集團的旭集，和鼎王餐飲集團的無老鍋所使用的筆，款式都與饗 A JOY相似，同樣也受到好評。