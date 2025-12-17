快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅 網笑：被耽誤的文具店

聯合新聞網／ 綜合報導
「饗 A Joy」因一枝筆在Threads意外掀起話題。圖為「饗A Joy」餐廳內部情形。 聯合報系資料照
「饗 A Joy」因一枝筆在Threads意外掀起話題。圖為「饗A Joy」餐廳內部情形。 聯合報系資料照

被譽為台灣Buffet天花板的自助餐餐廳「饗 A Joy」，在Threads意外掀起另類話題焦點，不是因為龍蝦或任何高價料理，而是店家提供的一枝「原子筆」。不少消費者用餐後發文直呼「最驚豔的不是龍蝦，是這枝筆」，引發網友熱議，留言區瞬間變成「筆友」交流大會。

原po發文驚嘆：「不可能吃完饗 A JOY最驚豔的不是龍蝦，而是這隻（枝）筆？」隨文附上使用該筆款寫下「這隻筆也太好寫了吧」字樣，及其金色筆身外觀照片。

其他用過這枝筆的網友也相當認同，用餐過程中拿到餐廳提供的筆後，一試寫「滑順到嚇到」、「絲滑得像有生命」，甚至有人笑稱「為了這枝免費的筆，值得再去吃一次」。更有消費者表示，一餐要價3、4千元，「難道不值得一人發一枝嗎？」

不少人坦言，吃完飯後忍不住把筆帶回家收藏，有人來用餐兩次直接蒐集到5枝筆，還有人說「一次拿兩枝才有安全感」，甚至出現「蒐集全家人的筆回家用」的情形。

不過，這枝爆紅的原子筆並非零負評。有部分網友分享，筆若橫放在包包內，可能出現漏墨、斷水等狀況，甚至有人因此「整個包包內裡都變成黑色」。即便如此，多數網友仍表示，該原子筆的整體手感與質感「遠勝一般10元原子筆」。

這波討論也讓不少網友戲稱饗 A Joy是「被吃到飽耽誤的文具店」。另有消費者指出，包括同集團的旭集，和鼎王餐飲集團的無老鍋所使用的筆，款式都與饗 A JOY相似，同樣也受到好評。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

饗A Joy 原子筆 吃到飽

延伸閱讀

赴日旅遊手指屢傳「災情」！一票人哀號爆血 內行靠神物解決

36K徵站務員要求英文…高鐵待遇挨批慘 員工曝4優勢勝過坐辦公室

她獨自赴婚禮包3600元被嫌少 友當面嗆：現在一桌都3萬起跳

教室吊扇突墜落！建中生淡定拍片 網友神訓：勿因扇小而不維

相關新聞

饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅 網笑：被耽誤的文具店

被譽為台灣Buffet天花板的自助餐餐廳「饗 A Joy」，昨(16)日在Threads意外掀起另類話題焦點，不是龍蝦、不是高價料理，而是一枝在用餐過程中店家提供的「原子筆」。不少消費者用餐後發文直呼：「最驚豔的不是龍蝦，是這枝筆」，引發網友熱議，留言區瞬間變成「筆友」交流大會。

借1萬只還9985元 她愣問「只有我會不爽嗎」？全網看傻

你有借錢給朋友的經驗嗎？一名女網友分享，之前曾借錢給朋友，對方過去還款時都會直接轉帳1萬元整，沒想到這次入帳金額卻變成9985元，讓她越想越不對勁...

台灣人才懂！美餐廳Google評論藏「加密訊息」 網笑翻：超越注音文

不少人出門用餐前，習慣先查看Google評論避雷。一名網友近日分享，自己在美國找餐廳用餐時，意外在Google評論區看到一則「只有台灣人看得懂」的留言...

冷知識+1全網驚呆…「壓軸」不是最後一個 他曝：連國文老師也不知

一名女網友近日在Dcard「閒聊板」發文分享一則讓她直呼「長知識了」的國文冷知識，指出許多人日常常用的「壓軸」，其實並不等於「最後一個」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不少人驚呼自己多年來都用錯了。

旅遊達人自曝1黑歷史 給千元小費竟「被騙」：從此不跟團

知名旅遊達人「蓋瑞哥」時常分享旅行經驗和訂機票小技巧，但他分享自己曾有一次跟團黑歷史，指出人生唯一一次跟團，是10年前去泰國旅行...

他買4張《阿凡達3》電影票 「看90秒就離場」！原因曝光驚呆全網

全球影迷期待已久的年度壓軸大片《阿凡達》第三部《火與燼》將在17日上映，擁有129萬訂閱、以電影評論聞名的YouTuber「超粒方」分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。