冷知識+1全網驚呆…「壓軸」不是最後一個 他曝：連國文老師也不知

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出許多人日常常用的「壓軸」，其實並不等於「最後一個」。（示意圖／AI生成）
網友指出許多人日常常用的「壓軸」，其實並不等於「最後一個」。（示意圖／AI生成）

一名女網友近日在Dcard閒聊板」發文分享一則讓她直呼「長知識了」的國文冷知識，指出許多人日常常用的「壓軸」，其實並不等於「最後一個」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不少人驚呼自己多年來都用錯了。

原PO表示，自己剛剛才知道「壓軸竟然不是代表最後一個」，也好奇大家是不是一直以來都有誤用。她參考教育部重編國語辭典修訂本網站以及臉書粉絲專頁「台灣明光義塾 」的貼文說明，「壓軸」一詞源自京劇術語，一場京劇通常會分為「開鑼戲」、「早軸」、「中軸」、「壓軸」與「大軸」。其中「軸」字原本讀作「ㄓㄡˋ」，隨著「壓軸」一詞被廣泛使用後，現今多讀作「ㄓㄡˊ」。

根據「台灣明光義塾 」指出，在京劇中，「壓軸」原本指的是一場戲中的「倒數第二個」劇目，通常是全場最精彩、最吸引觀眾的橋段；而真正的最後一齣戲稱為「大軸」，多半是武打戲或輕鬆搞笑的內容，讓觀眾帶著愉快心情離場，也被稱為「送客戲」，概念上就像是安可加演。

原PO也舉例說明，若以跨年晚會來看，帶領大家倒數迎接新年的那位歌手，其實才是「壓軸」；至於倒數結束後，還需要再有人上台表演、留住人潮，那才符合「大軸」的原意。原PO直言，這真的是「超級國文冷知識」，看完後才恍然大悟，並表示下次不會再搞錯了。

貼文曝光後，引來大批網友留言討論，有人笑說，「就跨年演唱會來說的確是壓軸沒錯，最後會有一排政府官員上台倒數…」，也有人分享親身經驗，「自從我國中知道後就常常糾正別人，最扯的是我高中國文老師居然不知道，我還為此跟她吵了一下」。

有網友表示是從其他管道得知，「我是看博恩影片才知道」、「小時候看百萬小學堂學到的」、「我也是到高中表演課才聽老師說最後一個不是壓軸是大軸」。不過也有網友坦言，即使知道正確用法，實際生活中仍會「將錯就錯」，直言「一直都知道是倒數第二個，但在講最後一個表演這詞還是會用壓軸，畢竟其他人聽不懂還要解釋」、「我以為大家都知道只是懶得糾正」。

「壓軸」是稱戲劇表演的倒數第二個劇目。圖擷自教育部重編國語辭典修訂本網站
「壓軸」是稱戲劇表演的倒數第二個劇目。圖擷自教育部重編國語辭典修訂本網站

國文 Dcard

