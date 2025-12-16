台灣人才懂！美餐廳Google評論藏「加密訊息」 網笑翻：超越注音文

不少人出門用餐前，習慣先查看Google評論避雷。一名網友近日分享，自己在美國找餐廳用餐時，意外在Google評論區看到一則「只有台灣人看得懂」的留言，因為整段內容是以台語發音、搭配中文字書寫，宛如「加密訊息」，貼文曝光後，也迅速在網路上引起熱議。

該名網友在Threads發文表示，自己當時人在美國奧蘭多搜尋餐廳，發現某家店累積上萬則好評，點進評論後卻看到一則相當特別的留言，對方雖然給出五星好評，內容卻寫道：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」乍看之下像亂碼，但若用台語發音解讀，意思其實是「我覺得很油、價格又貴，如果你看得懂我在寫什麼，建議你最好不要來。」

更有趣的是，店家似乎並未理解這段評論的真正含義，仍以英文簡單回覆並感謝留言，不少網友笑稱，「這已經是超越注音文等級的加密文了」、「這是一種三層加密語言：第一層是中文，外國人一定看不懂；第二層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第三層是用非正統方式，展現地方方言，這是最深層加密的部分」、「給五星是禮貌，打加密中文是貼心，看得懂還幫他翻譯是白目」。

不過，也有網友分享實際用餐經驗，認為該餐廳料理表現其實不差，評價呈現兩極。該貼文曝光後短短三天內就吸引超過10萬人按讚討論，另有網友補充，將這段評論交給AI解讀後，竟也能準確翻譯內容，讓人直呼這段「原本只有台灣人懂的密碼」，不再那麼神祕了。