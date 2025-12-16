快訊

逛新北耶誕城都約會情侶？工作人員「厭世疏導」網笑翻：值得加雞腿

聯合新聞網／ 綜合報導
每年新北耶誕城都會聚集大批遊客前來共襄盛舉。記者江婉儀／攝影
每年新北耶誕城都會聚集大批遊客前來共襄盛舉。記者江婉儀／攝影

每年新北耶誕城都會聚集大批遊客前來共襄盛舉，周邊車潮與人潮的疏導便相對重要，有網友昨天(15日)在Dcard分享逛新北耶誕城，遇到工作人員拿著大聲公疏導人群，內容妙語如珠，影片曝光後也引起網友間的熱議。

一名女網友以「板橋耶誕城之工作人員的厭世宣導」為題，在Dcard有趣板分享一段影片，內容是她在逛耶誕城，經過一區璀璨燈海的通道，工作人員要疏導人群，便拿著大聲公說道：「通道處請不要停留拍照好嗎？通道沒有愛情啊，這裡大多數都是有男女朋友在約會的地方」、「你停在這邊久了還是一樣單身啊，我停了2年也沒交過女朋友」、「沒什麼事就往前走了吼，要拍照我們找欄桿拍啊，不要停在路中間喔，謝謝！」

原PO聽到工作人員這番厭世的宣導後表示：「可惡！嗆我嗆夠沒，但反而更想停下來聽他說了什麼」，其他網友看到影片後也紛紛回應：「超好笑！厭世又客氣的代表」、「我好幾年前去好像也是這個工作人員！那時候是『要拍照的靠旁邊，在中間會讓後面的人討厭你』」。

還有網友表示：「我快笑死，他站在那裡一直喊下班會燒聲吧」、「住板橋對耶誕城已經麻痺不想去了，但看到他這麼好笑，不去朝聖一下感覺對不起他的認真」、「認真工作，值得加雞腿」。

