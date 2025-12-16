借1萬只還9985元 她愣問「只有我會不爽嗎」？全網看傻

你有借錢給朋友的經驗嗎？一名女網友分享，之前曾借錢給朋友，對方過去還款時都會直接轉帳1萬元整，沒想到這次入帳金額卻變成9985元，讓她越想越不對勁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當下看到手機跳出入帳通知，還以為自己看錯，仔細確認才發現真的少了錢，雖然只少15塊，但她還是覺得很不爽，好奇發問「是只有我會這樣想嗎？」

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「不行，那15元我會要回來，不是格局高低問題，是做人原則」、「這世道，借錢出去真的是不要期待別人還錢」、「妳該慶幸他有還你錢，畢竟欠錢不還裝死的人實在太多了」、「真心建議，這種人要拒絕往來」、「沒給利息還扣手續費是什麼情商天才」、「以後都不要再借錢了，15元的人品」、「這個真的不能接受…連15元都不給，太誇張」。

此外，也有部分網友解釋，可能是拿現金到ATM轉帳被扣手續費，回應「他應該是拿現金到ATM存到妳戶頭，才導致自動扣15元」、「如果到ATM插卡按存款 可以選存到自己帳號或是別人，有些人不知道，存10000元，但過去會是9985元」。

對此，原PO也回應「原以為他是跨行ATM存款，仔細看了一下是銀行帳號轉帳沒錯」。