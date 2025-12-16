旅遊達人自曝1黑歷史 給千元小費竟「被騙」：從此不跟團

知名旅遊達人「蓋瑞哥」時常分享旅行經驗和訂機票小技巧，但他分享自己曾有一次跟團黑歷史，指出人生唯一一次跟團，是10年前去泰國旅行，當時給了對方千元小費，拜託對方幫忙寄明信片，結果至今從未收到，讓他決定再也不跟團旅遊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蓋瑞哥在臉書表示，10年前第一次出國，因為毫無經驗，和朋友選擇跟團前往泰國旅遊，當時去的景點幾乎都忘光，只隱約記得導遊帶他們去一個官方保護的眼鏡蛇園區，但園區上的聯絡信箱卻是Yahoo信箱，讓他相當疑惑。

蓋瑞哥提到，旅程結束前一晚，他和朋友熬夜寫好明信片，但來不及去寄，只好委託導遊代為寄出，還特地給了對方1000元泰銖（約新台幣999元），多的讓對方當作小費，沒想到10年過去，這些明信片至今仍未收到，讓他坦言「之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了」。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是！人生第一次賺錢，出去峇里島的團，明信片請導遊寄，十幾年來都沒有收到，害我這麼用心寫」、「我去埃及的也是已經等了七年了」、「我以前也是寄了永遠收不到」、「聽你一說才想到，我從來都沒收到之前請導遊寄的明信片」、「導遊：多收到1000元小費，賺了賺了」、「離開前請導遊幫忙辦的事情，真的很少有人會真的去做」、「去帛琉也有寄過，等了2個月才收到，還以為被騙了」。