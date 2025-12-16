他買4張《阿凡達3》電影票 「看90秒就離場」！原因曝光驚呆全網

全球影迷期待已久的年度壓軸大片《阿凡達》第三部《火與燼》將在17日上映，擁有129萬訂閱、以電影評論聞名的YouTuber「超粒方」分享，自己一口氣買了4場《阿凡達》的電影票，但每一場只待90秒就離場，原因曝光後讓網友驚呼「太瘋狂」。

超粒方在臉書表示，一口氣買了4場《阿凡達》電影票，但每一場都只在戲院內待了90秒就離場，原因是迪士尼只會在戲院釋出《復仇者聯盟5》的預告，而且有四個版本，每周會播放一段新的預告，為了完整收集所有片段，他只好進場看完預告就離開。

貼文一出後，不少網友都表示「好瘋！請收下我的膝蓋」、「要那麼瘋狂？那這樣預告解析是不是會有4部？多賺點閱率補回來？」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」、「為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「超莫名的行銷手法」、「別忘了漫威很會做假預告」、「那我只好等你的解析了」。

事實上，根據《好萊塢記者報》（THR）指出，迪士尼預計在《阿凡達：火與燼》片頭連續四周播放《復仇者聯盟5：末日崛起》的預告片，不過每周僅會播放一個版本，若想搜集《復仇者聯盟5：末日崛起》全部預告片，影迷得必須連續四周進戲院，才能完整觀看全部預告內容。