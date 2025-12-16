快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

他買4張《阿凡達3》電影票 「看90秒就離場」！原因曝光驚呆全網

聯合新聞網／ 綜合報導
《阿凡達：火與燼》將於12月17日（三）上映。圖／二十世紀影業提供
《阿凡達：火與燼》將於12月17日（三）上映。圖／二十世紀影業提供

全球影迷期待已久的年度壓軸大片《阿凡達》第三部《火與燼》將在17日上映，擁有129萬訂閱、以電影評論聞名的YouTuber「超粒方」分享，自己一口氣買了4場《阿凡達》的電影票，但每一場只待90秒就離場，原因曝光後讓網友驚呼「太瘋狂」。

超粒方在臉書表示，一口氣買了4場《阿凡達》電影票，但每一場都只在戲院內待了90秒就離場，原因是迪士尼只會在戲院釋出《復仇者聯盟5》的預告，而且有四個版本，每周會播放一段新的預告，為了完整收集所有片段，他只好進場看完預告就離開。

貼文一出後，不少網友都表示「好瘋！請收下我的膝蓋」、「要那麼瘋狂？那這樣預告解析是不是會有4部？多賺點閱率補回來？」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」、「為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「超莫名的行銷手法」、「別忘了漫威很會做假預告」、「那我只好等你的解析了」。

事實上，根據《好萊塢記者報》（THR）指出，迪士尼預計在《阿凡達：火與燼》片頭連續四周播放《復仇者聯盟5：末日崛起》的預告片，不過每周僅會播放一個版本，若想搜集《復仇者聯盟5：末日崛起》全部預告片，影迷得必須連續四周進戲院，才能完整觀看全部預告內容。

電影 迪士尼 漫威

延伸閱讀

1999元變身周杰倫？ NET「魔王級大衣」沒人敢穿 她爸一試吸8萬讚

赴南韓刷卡被店員「畫圈圈」代替簽名 達人曝：文化習慣不同

堅持30年不換！三商巧福湯匙「重得要命」原因曝光 網讚：有良心

赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

相關新聞

冷知識+1全網驚呆…「壓軸」不是最後一個 他曝：連國文老師也不知

一名女網友近日在Dcard「閒聊板」發文分享一則讓她直呼「長知識了」的國文冷知識，指出許多人日常常用的「壓軸」，其實並不等於「最後一個」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不少人驚呼自己多年來都用錯了。

旅遊達人自曝1黑歷史 給千元小費竟「被騙」：從此不跟團

知名旅遊達人「蓋瑞哥」時常分享旅行經驗和訂機票小技巧，但他分享自己曾有一次跟團黑歷史，指出人生唯一一次跟團，是10年前去泰國旅行...

他買4張《阿凡達3》電影票 「看90秒就離場」！原因曝光驚呆全網

全球影迷期待已久的年度壓軸大片《阿凡達》第三部《火與燼》將在17日上映，擁有129萬訂閱、以電影評論聞名的YouTuber「超粒方」分享...

逛新北耶誕城都約會情侶？工作人員「厭世疏導」網笑翻：值得加雞腿

每年新北耶誕城都會聚集大批遊客前來共襄盛舉，周邊車潮與人潮的疏導便相對重要，有網友昨天(15日)在Dcard分享逛新北耶誕城，遇到工作人員拿著大聲公疏導人群，內容妙語如珠，影片曝光後也引起網友間的熱議。

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

國民身分證是台灣人重要的身分證件之一，時常用來辦理各項事務，政府為了避免偽造，設計上也隱藏不少巧思，近日便有民眾發現「身分證上的不是直線」，而是一串英文字母組成，讓不少人驚呼「長知識」。 原PO

試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

在服飾店挑選衣服時，為了確定衣物是否合身，許多人會使用試衣間換衣。一名女網友發文，稱她和朋友在服飾店購物，挑了衣服進試衣間試穿，她以為如果有伴一起挑衣，會穿出試衣間給朋友看適不適合，店員也不會過多理會，但這次有對母女一看到她走出來，立刻打算進去試衣，被原PO制止後還開始碎碎念。對此，網友們並不挺原PO的作為，認為她耽誤別人時間，建議試衣只要「拍照」即可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。