用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答
國民身分證是台灣人重要的身分證件之一，時常用來辦理各項事務，政府為了避免偽造，設計上也隱藏不少巧思，近日便有民眾發現「身分證上的不是直線」，而是一串英文字母組成，讓不少人驚呼「長知識」。
原PO日前在threads上分享新知，表示考試到一半時忽然發現「身分證上面的不是直線耶」，並貼出身分證放大近照，在證件的姓名、出生等個人資訊之間，用來分隔的不是直線，而是一連串的英文字。
此發現也讓網友驚呼「好神奇」、「好酷！從來沒仔細看過耶」、「長知識了！無限循環THEREPUBLICOFCHINA」、「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「鈔票最下面一條線也是喔，以前都拿來測相機的微距功能」、「還有很多細節防偽」。
事實上，內政部官網即記載如何辨識身分證真偽，除了明顯、可利用目視及觸摸辨認方式外，還有需使用工具辨識的細節。以「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母組成的分隔線就是其中之一，可用10倍數以上的放大鏡觀察，另外，也可利用紫外燈照射觀察，身分證紙張為特殊材質，在紫外燈下無螢光反應，紙張上的纖維絲則會呈現綠色、藍色，安全線則會有分段式彩虹色螢光反應等防偽設計。
