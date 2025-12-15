試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

在服飾店挑選衣服時，為了確定衣物是否合身，許多人會使用試衣間換衣。一名女網友發文，稱她和朋友在服飾店購物，挑了衣服進試衣間試穿，她以為如果有伴一起挑衣，會穿出試衣間給朋友看適不適合，店員也不會過多理會，但這次有對母女一看到她走出來，立刻打算進去試衣，被原PO制止後還開始碎碎念。對此，網友們並不挺原PO的作為，認為她耽誤別人時間，建議試衣只要「拍照」即可。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日和朋友去逛NET打算買衣服，拿了衣服後就進到試衣間了，根據她的經驗，結伴買衣服的話，人們都會在試衣間穿好衣服，走出來給朋友看是否合適，這是很正常的事，店員也不會多說什麼。

原PO描述，但這次她一走出門，一對母女立刻要走進試衣間內，完全不顧裡面還有她原本穿的衣服，她立即表示自己還沒換完衣服，結果那對母子卻開始碎碎念說：「哪有這樣」、「好啊現在每個人換衣服都這樣啊」等言語，讓原PO非常困惑。

原PO質疑那對母女是否真的買過衣服，如果真的覺得等太久，也可以去客人沒那麼多的樓層試衣服，如今突然被陌生人惡語相向，破壞了她原本買衣服的好心情。

此文一出，網友們卻不挺原PO的行為，認為她耽誤了其他客人的時間，「如果妳朋友沒有在門口等妳，還要走到外面商品區，那莫名其妙的人是妳，最討厭這種試穿還要開會討論走秀」、「妳就換位思考，如果大排長龍每一個人都要出來走秀討論的話，會耽誤多少時間？換完出來加討論最少也要5分鐘吧」。

也有網友建議可以拍照或把自己衣服帶出來，避免耽誤他人時間，「我自己試衣服的時候，是一定會先把自己的衣服拿出來，畢竟不知道後面有沒有人在排隊」、「有人在排隊的情況下換完裡面鏡子拍照就好吧」、「我自己是會在試衣間拍照傳給同行友人看，或是請同行友人到門口看我穿好適不適合」。