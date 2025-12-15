試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為如果有伴一起挑衣，會穿出試衣間給朋友看適不適合，店員也不會過多理會。示意圖／ingimage
在服飾店挑選衣服時，為了確定衣物是否合身，許多人會使用試衣間換衣。一名女網友發文，稱她和朋友在服飾店購物，挑了衣服進試衣間試穿，她以為如果有伴一起挑衣，會穿出試衣間給朋友看適不適合，店員也不會過多理會，但這次有對母女一看到她走出來，立刻打算進去試衣，被原PO制止後還開始碎碎念。對此，網友們並不挺原PO的作為，認為她耽誤別人時間，建議試衣只要「拍照」即可。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日和朋友去逛NET打算買衣服，拿了衣服後就進到試衣間了，根據她的經驗，結伴買衣服的話，人們都會在試衣間穿好衣服，走出來給朋友看是否合適，這是很正常的事，店員也不會多說什麼。

原PO描述，但這次她一走出門，一對母女立刻要走進試衣間內，完全不顧裡面還有她原本穿的衣服，她立即表示自己還沒換完衣服，結果那對母子卻開始碎碎念說：「哪有這樣」、「好啊現在每個人換衣服都這樣啊」等言語，讓原PO非常困惑。

原PO質疑那對母女是否真的買過衣服，如果真的覺得等太久，也可以去客人沒那麼多的樓層試衣服，如今突然被陌生人惡語相向，破壞了她原本買衣服的好心情。

此文一出，網友們卻不挺原PO的行為，認為她耽誤了其他客人的時間，「如果妳朋友沒有在門口等妳，還要走到外面商品區，那莫名其妙的人是妳，最討厭這種試穿還要開會討論走秀」、「妳就換位思考，如果大排長龍每一個人都要出來走秀討論的話，會耽誤多少時間？換完出來加討論最少也要5分鐘吧」。

也有網友建議可以拍照或把自己衣服帶出來，避免耽誤他人時間，「我自己試衣服的時候，是一定會先把自己的衣服拿出來，畢竟不知道後面有沒有人在排隊」、「有人在排隊的情況下換完裡面鏡子拍照就好吧」、「我自己是會在試衣間拍照傳給同行友人看，或是請同行友人到門口看我穿好適不適合」。

在服飾店挑選衣服時，為了確定衣物是否合身，許多人會使用試衣間換衣。一名女網友發文，稱她和朋友在服飾店購物，挑了衣服進試衣間試穿，她以為如果有伴一起挑衣，會穿出試衣間給朋友看適不適合，店員也不會過多理會，但這次有對母女一看到她走出來，立刻打算進去試衣，被原PO制止後還開始碎碎念。對此，網友們並不挺原PO的作為，認為她耽誤別人時間，建議試衣只要「拍照」即可。

不懂寫字聾啞阿姨去買藥…畫「火柴人」藥局老闆猜中 網敬佩：畫出了靈魂

老一輩未必懂得寫字，當有口難言時，只能做動作或畫圖表達意思。1名藥局老闆在threads表示，有1名疑似聾啞阿姨日前到來買藥…

酒店妹驚曝男客「10個有9個桌布是妻小」 網點頭：汽旅、養生會館也常見

男人上酒店究竟算不算越界，長年來各界看法分歧，有人直指這是對家庭的不忠，也有人認為只是應酬文化的一環。近日一名自稱酒店公關的女網友在社群平台分享觀察，意外引爆大量討論。

年末限定！北捷推出「1免費服務」 網讚貼心：尾牙噴射祭要來了

年末聚餐、尾牙季即將來臨，台北捷運也悄悄推出「限定服務」。一名網友分享，近期在部分捷運站點出現告示牌，掛著可自由取用的「嘔吐袋」。貼文一出後，讓不少網友大讚非常貼心。

聖誕節交換禮物超燒腦！他憂送1物雷到人…網反讚：不會出錯

聖誕節即將到來，不少人都為了交換禮物傷腦筋，深怕一不小心就送到「地雷」。對此，一名網友分享，自己打算購買「星巴克禮盒」當交換禮物，但越想越不安，忍不住詢問大家「這樣會不會很雷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

丹丹漢堡為何堅持「只收現金」？內行人曝關鍵：很合理

南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。不過，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

