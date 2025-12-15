聽新聞
0:00 / 0:00
不懂寫字聾啞阿姨去買藥…畫「火柴人」藥局老闆猜中 網敬佩：畫出了靈魂
老一輩未必懂得寫字，當有口難言時，只能做動作或畫圖表達意思。1名藥局老闆在threads表示，有1名疑似聾啞阿姨日前到來買藥，「比手劃腳了半天，又拍拍了頭」，但他完全不知道對方想買什麼藥物，只能請求她寫字或畫圖。
阿姨「有點難為情」畫了1個火柴人，右手看似正在摸頭，老闆「看了之後思考片刻，突然靈光一閃知道她好像需要什麼」，提供1款止痛藥，包裝圖案和阿姨繪畫圖案差不多。
網︰阿姨畫出了靈魂，你也有通靈
事件引來許多網友討論，「阿姨可能是溝通障礙者，藥師的引導方式真的很好」、「阿姨和你都太強啦」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖，最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」、「阿姨畫出了靈魂，你也有通靈」。
原po︰調整擺藥位置
原po在貼文補充，自己的奶奶年近80歲，近幾年才開始上課識字，「不然以前也是只會講或用畫的形容」，老一輩讀書認字是奢求，有時候遇到客人「連自己的名字都要我們代簽或者他們自備印章」，即使他們有手機，「也不見得會用，寫字都困難了，何況是打字搜尋」。
或許藥物擺放位置太隱蔽，導致阿姨找不到，所以才來櫃檯，「這個的確我們需要調整」，原po更指，「如果阿姨下次再光臨，我會把廣大網友的善意傳遞給她」。
延伸閱讀：
九巴車窗現CHIIKAWA畫謝禮讓 網民驚：污糟到可以畫畫 九巴回應
公廁驚見馬桶旁有人「畫圈圈」還寫着這3字 網民：廁所界的超人
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言