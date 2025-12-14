酒店妹驚曝男客「10個有9個桌布是妻小」 網點頭：汽旅、養生會館也常見

男人上酒店究竟算不算越界，長年來各界看法分歧，有人直指這是對家庭的不忠，也有人認為只是應酬文化的一環。近日一名自稱酒店公關的女網友在社群平台分享觀察，意外引爆大量討論。

該名女網友在Threads發文指出，她在工作時發現，不少來店消費的男客手機裡，「十個有九個鎖定畫面是老婆小孩」，短短一句話迅速擴散，吸引大量瀏覽與留言，許多在按摩店、汽車旅館工作的網友附和，「朋友在做男男按摩，他看客人手機也幾乎都是妻小」、「我在汽車旅館上班，真的跟妳說的一樣」、「養生會館的客人也是啊，還有全家福哦」。

也有人表示，「如果不放桌布，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「小學就教了，天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家」、「曾在酒吧上班，一堆有老婆的男人匡好幾個小姐來玩，玩超開心，原本就不想結婚了，看了更恐婚了」、「據說很多買春的男人，手機桌面也是美滿家庭照」。

不過有其他網友不以為然，「不就是去消費，怎麼了嗎？酒店妹也很多有老公、男友、小孩，成年人就是這樣玩。結完帳、走出門，兩不相識」、「有另一半才會去酒店啊，像我們這種單身狗幹嘛去花這個錢？正常的異性朋友也會提供情緒價值，顏值身材也不會比酒店小姐差」、「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」。

