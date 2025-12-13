年末限定！北捷推出「1免費服務」 網讚貼心：尾牙噴射祭要來了

年末聚餐、尾牙季即將來臨，台北捷運也悄悄推出「限定服務」。一名網友分享，近期在部分捷運站點出現告示牌，掛著可自由取用的「嘔吐袋」。貼文一出後，讓不少網友大讚非常貼心。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在南港展覽館站看到一個告示牌，下方還掛有黑色塑膠袋，告示牌上用中英文清楚標示「嘔吐袋，請自行取用，如索取完畢，請洽詢問處」。讓他看了笑稱「就知道尾牙噴射祭又要開始了」。

貼文一出後，不少網友都表示「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「尾牙館的必備品」、「原來是這個用途！」。

此外，也有部分網友回應，在捷運南京復興站、大安站、徐匯中學站、大坪林站、、台北車站等，都有看到嘔吐袋免費取用告示牌。

事實上，北捷去年就曾推出過這項服務，當時就收穫不少乘客好評。即使所在車站沒看到相關告示，只要身體不適或酒後搭車，都能直接向詢問處索取嘔吐袋。若不小心在車站或車廂內發生嘔吐情況，可立即通知站務人員，或按下列車對講機說明狀況，讓清潔人員第一時間前往處理，避免影響其他旅客。