年末限定！北捷推出「1免費服務」 網讚貼心：尾牙噴射祭要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在部分捷運站點出現告示牌，掛著可自由取用的「嘔吐袋」。示意圖／台北捷運公司提供
年末聚餐、尾牙季即將來臨，台北捷運也悄悄推出「限定服務」。一名網友分享，近期在部分捷運站點出現告示牌，掛著可自由取用的「嘔吐袋」。貼文一出後，讓不少網友大讚非常貼心。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在南港展覽館站看到一個告示牌，下方還掛有黑色塑膠袋，告示牌上用中英文清楚標示「嘔吐袋，請自行取用，如索取完畢，請洽詢問處」。讓他看了笑稱「就知道尾牙噴射祭又要開始了」。

貼文一出後，不少網友都表示「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「尾牙館的必備品」、「原來是這個用途！」。

此外，也有部分網友回應，在捷運南京復興站、大安站、徐匯中學站、大坪林站、、台北車站等，都有看到嘔吐袋免費取用告示牌。

事實上，北捷去年就曾推出過這項服務，當時就收穫不少乘客好評。即使所在車站沒看到相關告示，只要身體不適或酒後搭車，都能直接向詢問處索取嘔吐袋。若不小心在車站或車廂內發生嘔吐情況，可立即通知站務人員，或按下列車對講機說明狀況，讓清潔人員第一時間前往處理，避免影響其他旅客。

台北捷運 尾牙

相關新聞

聖誕節交換禮物超燒腦！他憂送1物雷到人…網反讚：不會出錯

聖誕節即將到來，不少人都為了交換禮物傷腦筋，深怕一不小心就送到「地雷」。對此，一名網友分享，自己打算購買「星巴克禮盒」當交換禮物，但越想越不安，忍不住詢問大家「這樣會不會很雷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

丹丹漢堡為何堅持「只收現金」？內行人曝關鍵：很合理

南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。不過，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人又淪失格旅客？京都電梯口赫見1亂象 網嘆：還好意思笑大陸

日圓匯率長期維持「甜甜價」，台灣人近年出國旅遊更常赴日，但隨著遊客增多，更是頻傳失格旅客事件。一名網友在臉書分享，她指出在京都車站附近...

飯店洗衣機最好別用？民宿老闆曝超噁內幕 網嚇壞：寧願手洗

出國旅遊天數一長，許多民眾為了減輕行李負擔，會選擇使用飯店或民宿提供的投幣式洗衣機。不過，有一名女網友透露，自己有位在日本經營民宿的友人曾私下坦言，為了節省管理麻煩，其實鮮少清潔給客人用的洗衣機，甚至會將內部的過濾網直接取下。這番話讓原PO相當震驚，表示自己聽完後再也不敢使用旅宿業者的洗衣設備。

北部一車站淪「外國人租界」？ 網驚見街頭全寫滿外文：台灣人剩10%

隨著外籍移工在台人數逐年攀升，不少地區因地緣或產業關係，逐漸發展出獨特的異國生活圈。近日一名網友前往桃園中壢火車站周邊時，被眼前的景象深深震撼，直呼當地彷彿已沒有台灣人，不僅街上充滿東南亞面孔，許多招牌甚至只剩下外文。貼文曝光後，引發網友共鳴，甚至有人笑說想出國省機票錢，來這裡準沒錯。

