聖誕節交換禮物超燒腦！他憂送1物雷到人…網反讚：不會出錯
聖誕節即將到來，不少人都為了交換禮物傷腦筋，深怕一不小心就送到「地雷」。對此，一名網友分享，自己打算購買「星巴克禮盒」當交換禮物，但越想越不安，忍不住詢問大家「這樣會不會很雷？」。
這名網友在PTT以「收到這種交換禮物，會覺得雷嗎？」為題，貼出兩款星巴克禮盒，一款是「義式可可脆片奶油餅乾提盒」，售價500元，另一款是「爆米花歡聚倒數日曆」，售價390元，好奇發問「大家若換到這個，會感覺收到垃圾嗎？還是還不錯？」。
貼文一出後，不少網友都表示「星巴克的還可以吧，至少可以吃」、「送食物非常棒，吃完就可以丟，沒有任何負擔」、「這在我這邊，可以排前幾名了」、「交換禮物送零食感覺比較不會出錯」、「還可以，就是會想一直吃一直吃」、「我可以欸還會把盒子留著」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「倒數日曆我會覺得就是個垃圾，連拿回家都不想」、「倒數日曆，女生才會喜歡吧？」、「不想收到這種禮盒包裝的，錢大部分都花在包裝了，包裝留著佔地方又沒用，可以包裝少一點的食物嗎」。
