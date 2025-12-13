丹丹漢堡為何堅持「只收現金」？內行人曝關鍵：很合理

南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。不過，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼丹丹漢堡死都不收行動支付？」為題，指出現在不少連鎖速食店早已全面電子化，像麥當勞、肯德基不僅能刷卡、用行動支付，店內還有叫號螢幕與即時出餐資訊，反觀被稱為「速食南霸天」的丹丹漢堡，卻始終堅持只收現金，讓他相當不解。

貼文一出後，多數網友都點出關鍵原因，紛紛表示「刷卡要被抽手續費啊，利潤會降低」、「推出行動支付的話，東西就會漲價了啊，傻傻的」、「給第三方手續費=漲價，店家不想給第三方抽錢很合理」、「要手續費啊，而且南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「抽成會反映到價格，吃得就不是粗飽，是尊榮了」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」。

此外，一名內行網友也回應「電子支付是要付手續費的，看他們的售價很多都不是5、0當尾數的，代表成本控制很緊，也是一直不在北部展店的原因，房租導致售價不可能同步」。