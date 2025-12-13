快訊

丹丹漢堡為何堅持「只收現金」？內行人曝關鍵：很合理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？示意圖／取自丹丹港和店臉書
南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。不過，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼丹丹漢堡死都不收行動支付？」為題，指出現在不少連鎖速食店早已全面電子化，像麥當勞、肯德基不僅能刷卡、用行動支付，店內還有叫號螢幕與即時出餐資訊，反觀被稱為「速食南霸天」的丹丹漢堡，卻始終堅持只收現金，讓他相當不解。

貼文一出後，多數網友都點出關鍵原因，紛紛表示「刷卡要被抽手續費啊，利潤會降低」、「推出行動支付的話，東西就會漲價了啊，傻傻的」、「給第三方手續費=漲價，店家不想給第三方抽錢很合理」、「要手續費啊，而且南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「抽成會反映到價格，吃得就不是粗飽，是尊榮了」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」。

此外，一名內行網友也回應「電子支付是要付手續費的，看他們的售價很多都不是5、0當尾數的，代表成本控制很緊，也是一直不在北部展店的原因，房租導致售價不可能同步」。

丹丹漢堡 餐飲業

相關新聞

聖誕節交換禮物超燒腦！他憂送1物雷到人…網反讚：不會出錯

聖誕節即將到來，不少人都為了交換禮物傷腦筋，深怕一不小心就送到「地雷」。對此，一名網友分享，自己打算購買「星巴克禮盒」當交換禮物，但越想越不安，忍不住詢問大家「這樣會不會很雷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

丹丹漢堡為何堅持「只收現金」？內行人曝關鍵：很合理

南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。不過，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人又淪失格旅客？京都電梯口赫見1亂象 網嘆：還好意思笑大陸

日圓匯率長期維持「甜甜價」，台灣人近年出國旅遊更常赴日，但隨著遊客增多，更是頻傳失格旅客事件。一名網友在臉書分享，她指出在京都車站附近...

飯店洗衣機最好別用？民宿老闆曝超噁內幕 網嚇壞：寧願手洗

出國旅遊天數一長，許多民眾為了減輕行李負擔，會選擇使用飯店或民宿提供的投幣式洗衣機。不過，有一名女網友透露，自己有位在日本經營民宿的友人曾私下坦言，為了節省管理麻煩，其實鮮少清潔給客人用的洗衣機，甚至會將內部的過濾網直接取下。這番話讓原PO相當震驚，表示自己聽完後再也不敢使用旅宿業者的洗衣設備。

北部一車站淪「外國人租界」？ 網驚見街頭全寫滿外文：台灣人剩10%

隨著外籍移工在台人數逐年攀升，不少地區因地緣或產業關係，逐漸發展出獨特的異國生活圈。近日一名網友前往桃園中壢火車站周邊時，被眼前的景象深深震撼，直呼當地彷彿已沒有台灣人，不僅街上充滿東南亞面孔，許多招牌甚至只剩下外文。貼文曝光後，引發網友共鳴，甚至有人笑說想出國省機票錢，來這裡準沒錯。

碳水爆發！日本人吃拉麵必配白飯 網紅曝「1吃法」老闆恐氣炸

台灣人愛到日本旅遊，到當地一定要來上一碗道地拉麵，然而不少人實際吃過後，往往驚覺日本拉麵的口味怎麼「又重又鹹」。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就透露，日本人吃拉麵的順序...

