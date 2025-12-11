快訊

台灣人又淪失格旅客？京都電梯口赫見1亂象 網嘆：還好意思笑大陸

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為京都車站外觀。路透社
圖為京都車站外觀。路透社

日圓匯率長期維持「甜甜價」，台灣人近年出國旅遊更常赴日，但隨著遊客增多，更是頻傳失格旅客事件。一名網友在臉書分享，她指出在京都車站附近的大型連鎖量販店友都八喜（Yodobashi），赫見一堆行李箱放在電梯口，讓原PO不禁感嘆「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家」。

隨著愈來愈多台灣人到日本旅遊，也出現愈來愈多的失格旅客事件。日前才傳出一名年輕台灣女性，參拜東京淺草的某間神社時，上半身遮胸布擋住重點部位，下半身則穿著露出屁股蛋的超短牛仔褲。雖然日本神社並無硬性規定參拜者的服裝，但仍需避免穿著過於暴露或不雅的衣物，因此讓眾多網友痛罵「超級不尊重，也太丟臉了吧」、「拜託出國做功課好嗎？」

除了神社不雅服裝外，一名女網友在臉書也PO文抱怨，她指出在京都車站附近人潮擁擠的Yodobashi，竟有一坨行李被放在電梯口旁邊，而且主人們不知去向，定睛一看，行李箱上還貼著清晰的國旗與台灣形狀貼紙。「行李箱路障」讓原PO感嘆，希望台灣朋友們可以互相提醒，出國旅遊時當個合格旅客，「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家」。

貼文曝光後引起眾人討論，「京都人不喜歡任何人，還是別去打擾人家了」、「全部拉去丟，然後留一張怪盜基德的紙條」、「可悲台灣人，五十步笑百步，還好意思笑中國沒水準」；不過也有人緩頰，認為行李箱的主人可能一時內急去洗手間，但他也直呼居然不怕行李被偷，「如果在歐洲，馬上全部消失」。

此外，有網友坦言見怪不怪，該處不是只有台灣人會堆放行李，「這位置大概是商店默許的慣例吧」。

行李箱 台灣 日本 京都 失格旅客

