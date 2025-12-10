飯店洗衣機最好別用？民宿老闆曝超噁內幕 網嚇壞：寧願手洗

出國旅遊天數一長，許多民眾為了減輕行李負擔，會選擇使用飯店或民宿提供的投幣式洗衣機。不過，有一名女網友透露，自己有位在日本經營民宿的友人曾私下坦言，為了節省管理麻煩，其實鮮少清潔給客人用的洗衣機，甚至會將內部的過濾網直接取下。這番話讓原PO相當震驚，表示自己聽完後再也不敢使用旅宿業者的洗衣設備。

原PO在Mobile01論壇上發文表示，友人雖強調床單、毛巾等貼身備品會外包給專業業者，並使用漂白水與殺菌劑清洗，但公用洗衣機的衛生狀況卻是另一回事。除了友人的說法，原PO也回憶過往不愉快的經驗，包括在國內旅遊時曾目睹其他房客將寵物衣物丟進公用洗衣機，制止對方還遭反嗆；去南韓旅遊時，也曾看過入住同飯店的工人，將沾滿黑色髒汙的工作服直接丟入清洗。這些經歷讓她決定，未來出遊寧可帶足衣物回家再洗，也不願與陌生人共用機器。

貼文曝光後，立刻在論壇掀起兩派論戰。認同原PO的網友表示，公用洗衣機確實存在衛生疑慮，因為無法得知上一位使用者丟了什麼東西進去洗，光是想像就令人頭皮發麻，因此堅持貼身衣物手洗，或者乾脆多帶幾套衣服替換。有人更直言，連自助洗衣店的衛生狀況都令人擔憂，何況是無人監管的飯店設備。

另一派網友則認為無須過度恐慌。他們指出，既然選擇住飯店，從床鋪、馬桶到水杯其實都是與人共用，若過度糾結衛生問題恐將寸步難行。不少常出差或長途旅遊的網友表示，在無法攜帶大量衣物的情況下，使用飯店洗衣機是必要之惡，並建議洗完後利用高溫烘乾機殺菌，或是自備少量漂白水進行空洗消毒，就能大幅降低心理負擔與衛生風險。

此外，也有內行人分析，飯店等級也會影響設備維護的品質，部分高價位飯店或連鎖體系通常會有較嚴格的清潔SOP，但若是一般平價民宿，確實可能如原PO友人所言，採取較為寬鬆的管理方式。