北部一車站淪「外國人租界」？ 網驚見街頭全寫滿外文：台灣人剩10%

隨著外籍移工在台人數逐年攀升，不少地區因地緣或產業關係，逐漸發展出獨特的異國生活圈。近日一名網友前往桃園中壢火車站周邊時，被眼前的景象深深震撼，直呼當地彷彿已沒有台灣人，不僅街上充滿東南亞面孔，許多招牌甚至只剩下外文。貼文曝光後，引發網友共鳴，甚至有人笑說想出國省機票錢，來這裡準沒錯。

原PO在Threads上發文表示，自己近日造訪中壢市區，卻發現了一個驚人的現象：「我正式宣佈，中壢市區已經沒有台灣人了。」他形容走在街頭，耳邊充斥著聽不懂的語言，舉目所及全是泰國、越南或菲律賓籍的移工，讓他瞬間產生身在東南亞的錯覺。原PO更補充，當天他在車站附近觀察，感覺台灣人的比例大概只剩下10%，甚至有許多店家的招牌直接採用純外文，連中文標示都省了，讓他忍不住開玩笑說：「這裡可以獨立了。」

該貼文曝光後迅速引爆話題，吸引眾多網友留言分享類似體驗。有人表示，這現象在周末假日尤為明顯，「周日的中壢火車站就像是另一個國度，車廂內幾乎100%都是外籍人士」、「之前去那邊吃肯德基，內用全是外國臉孔，我還以為自己是遊客」、「連夜店都有專屬外籍人士的，音樂放得超High」。不少當地人也出面證實，指出中壢前站商圈（如中平路）早已成為移工的消費重鎮，甚至有「小東南亞」之稱，雖然台灣人可能較少前往逛街，但移工們驚人的消費力確實撐起了當地的經濟。

這股「異國風情」雖帶來文化衝擊，但也獲得許多正面評價。不少網友認為，這展現出台灣社會的多元包容，「覺得這樣很好，不用出國就能吃到道地的泰式、越式料理」、「移工離鄉背井來台打拚，有他們的貢獻才能維持很多產業運作」、「其實他們都很友善，消費也不手軟，比很多台灣人還有禮貌」。也有人幽默回應，若想體驗「偽出國」，中壢絕對是首選，「買張火車票就能一次玩遍四國（泰、越、印、菲），CP值超高」。

除了中壢，留言區也有網友點名其他具有類似氛圍的地點，如台中火車站前的東協廣場（原第一廣場）、新竹新豐以及台北車站地下街Y區等，都已成為移工們重要的聚會場所。