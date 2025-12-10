碳水爆發！日本人吃拉麵必配白飯 網紅曝「1吃法」老闆恐氣炸

台灣人愛到日本旅遊，到當地一定要來上一碗道地拉麵，然而不少人實際吃過後，往往驚覺日本拉麵的口味怎麼「又重又鹹」。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就透露日本人吃拉麵的順序，而其中白飯就是用來「救鹹」的。

歐吉桑在臉書粉專分享，許多人到日本吃拉麵時，會覺得鹹到讓人受不了，是因為沒有跟白飯一起吃的關係。歐吉桑解釋，大部分的日本人吃拉麵順序，會先吃一口麵、喝一口湯，覺得有點鹹再來吃白飯、喝水，這樣子輪流吃，否則連日本人也會覺得好鹹。

歐吉桑也提醒，吃拉麵的時候，絕對不可以把飯泡進拉麵湯裡面吃，「這樣的吃法非常沒禮貌，遇到福岡縣的兇老闆的話，可能會直接罵你！」

文章曝光，網友們紛紛表示 「碳水大爆發」、「不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麽樣」、「真的假的，白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「我還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思」。