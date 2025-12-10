他買干貝驚見「橘色稀有品」 老闆霸氣免單：千中選一的極品

許多人愛吃日式生魚片，其中干貝也相當受歡迎。不過近日有民眾外帶一盒干貝回家，卻發現裡面其中一顆是橘色的，擔憂「這是不是不能吃？」。文章曝光，有人指出該干貝其實是極品，甚至會被當作賣點，價格比一般干貝還高。

專售冷凍海鮮、頂級肉品的水產店「漁爸海鮮」在threads上發文，有客人買了一盒干貝，回家後發現7顆裡面有1顆竟是橘色的，擔心吃了會有食安問題，急忙回傳照片詢問，「這顆是不是不能吃？」。對此，老闆直接霸氣免單，並表示這是1000顆干貝才會出現1顆的橘色干貝。

文章曝光，網友們紛紛表示，「那個橘色的，在日本過年還會特地挑出來賣貴點」、「之前吃到還以為是壞掉的，我竟然把它丟了」、「我們真的有在北海道吃過耶!真的是很難得才會碰到的」，也有人笑說「顏色看得出來偏黃，那顆干貝的肝不好」、「本來以為是賣海鮮的原來是地瓜圓」。

有網友解釋變色原因，「會有呈現橘色的干貝並不是什麼公母，也不是壞掉，而是攝取到甲殼素。通俗一點的說，就說這顆扇貝蝦蟹吃多罷了」、「跟飲食有關係，橘色的扇貝是吃了有胡蘿蔔素的海藻累積夠多肉就會變紅」。

據了解，日本人將其視為「赤玉干貝」，因顏色討喜，會單獨挑出販售，並帶有吉祥的意味，通常會在新年的時候食用。