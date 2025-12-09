快訊

逛街遇強迫推銷 險被拿走千元鈔…他嚇到塞500元逃離：太恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在台北地下街遇到「強迫推銷」，逼著抽一張卡後就被要求付錢，對方甚至想伸手拿錢包裡的千元大鈔，讓他嚇了一跳。照片為示意圖，人物非當事人。 聯合報系資料照片／記者邱書昱攝影
一名網友分享，近期在台北地下街遇到「強迫推銷」，逼著抽一張卡後就被要求付錢，對方甚至想伸手拿錢包裡的千元大鈔，讓他嚇了一跳。照片為示意圖，人物非當事人。 聯合報系資料照片／記者邱書昱攝影

台北車站人潮眾多，一名網友透露近期在地下街遇到「強迫推銷」，逼他抽一張卡後就被要求付錢，對方甚至主動想伸手拿錢包裡的千元大鈔，讓他嚇了一跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台北車站被強迫推銷！對方還直接伸手進我錢包差點拿走千鈔」為題，指出近期在台北車站地下街逛街，有一名男子靠近他，拿出整疊卡片擺在他眼前，笑稱「你好～選一張喜歡的」。原PO當下沒想太多，挑了張粉色頭髮的角色卡，結果對方秒硬塞到他手裡，說自己在這邊打工，要他「支持一下，隨便給多少都行」。

原PO說當下覺得對方可憐，給個10塊、20塊打發，沒想到男子竟回「我不收零錢啦，你有百鈔嗎？」甚至直接湊過來看他的錢包，發現有千元大鈔後，還想伸手直接拿走，讓他情急之下塞了一張500元給他，趕緊逃跑。

原PO事後仔細看這張卡片，才發現是印著手遊角色的普通卡片，市價可能只值20元，讓他氣得直呼「這已經不是推銷，而是搶錢包+恐嚇吧？很後悔沒當場吼『搶劫啊』」。

貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，「我很久之前也在地下街遇過，那時候給的是初音的卡片，跟我要錢的時候我就直接還給他，網路上的圖片印出來想跟我收100」、「我前幾個禮拜才在士林捷運站遇到，用送的名義塞我一張卡，覺得是另類的被搶劫」、「老招了，當年是愛心筆，接著自製的小包包請你支持，爛招玩不完，一直騙」、「一不小心去到北車、西門町、中山這些地方的話，在不同時段、不同時空，都能刷新到，各種詐騙鬼島的NPC」、「那個應該是團伙喔，我在板橋那也有遇過，一開始是一群人聚在一起，後來才分開的」、「害我想到國中跟同學一起去西門，結果在捷運站被推銷愛心筆，同學自己被騙，還要我分攤他被騙的錢」。

