快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

他壓公園1按鈕「廣播超大聲」！網大讚：呼叫癮君子的公德心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁菸按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒「公園禁止吸菸」。示意圖。 聯合報系資料照
一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁菸按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒「公園禁止吸菸」。示意圖。 聯合報系資料照

抽菸對人體有害，越來越多公共場所開始全面禁菸。對此，一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁菸按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒「公園禁止吸菸」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」分享一張照片，可以發現是新北市政府在公園裝設的「禁菸裝置」，只要按壓紅色按鈕，10秒後就會啟動超大聲廣播，提醒民眾「禁止吸菸，違者將開罰」，讓他感嘆「現在抽菸的人，真的身分地位越來越低了」。

貼文一出後，不少網友都大讚「這個很好，希望大小公園都裝」、「覺得不錯，很多人就是覺得沒多少人在乎，用這廣播告訴你有人在乎好嗎？有點羞恥心的可能就抽不下去了」、「公園禁止吸菸天經地義」、「你自己抽得很開心，旁邊的人全部都不爽，超沒公德心」、「喜歡抽菸的人可以在自己家裡，把門窗關起來抽啊，幹嘛到都是人的地方」、「很棒的裝置」、「菸味真的很臭啊！聞到想吐」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「設立專用吸菸區就解決了」、「標準公務員心態」、「這啥雞肋設計，怎麼會有廣播完菸蟲就不會抽菸的錯覺，以為在搭公車按下車鈴喔」。

事實上，新北市政府早在2019年，就開始在超商、咖啡店騎樓等設置禁菸區，並設置「無菸語音勸導裝置」，2021年更擴大裝到公園等違規吸菸熱點，提升民眾的守法意識。新北市衛生局也提醒，在禁菸場所抽菸，被抓到可處2千元至1萬元不等的罰鍰，呼籲民眾不要以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 抽菸 衛生局 開罰

延伸閱讀

北漂族早餐店點「熱狗蛋」 見這一幕崩潰：一點也不正宗

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

住台北大安區被南部朋友羨慕「有錢人」 女不解：爸媽只是老師

基本禮儀呢？她搭台鐵秉持「先下後上」被狂擠 女不滿擋路喊告妨礙自由

相關新聞

他壓公園1按鈕「廣播超大聲」！網大讚：呼叫癮君子的公德心

抽菸對人體有害，越來越多公共場所開始全面禁菸。對此，一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁菸按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒「公園禁止吸菸」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

停車場驚悚一幕！女駕租賃車暴衝撞爛柵欄 網酸：又一支雞腿

台北市松山區寧安街7日下午驚現一起離譜的停車場事故，一輛白色iRent租賃車在駕駛準備進入某私立高中地下停車場還車時，突然間暴衝失控，整輛車像彈射般衝下坡，先把進出口柵欄撞到粉碎，再一路掃進機車停車格。監視器畫面中，車體甚至因猛烈撞擊而側傾近90度，現場宛如電影特效，讓人看得頭皮發麻。

他拍到有人拿竹竿狂敲戲院外牆 網議論：想鑿壁偷看電影？

住在電影院隔壁聽起來是件很幸福的事，不用大老遠跑到別的地方，就可以隨時隨地看電影。不過，有網友日前發現嘉義市in89影城的隔壁住家，有人拿著竹竿狂敲影城的外牆，聲音之大讓人好奇到底發生什麼事，不少網友開玩笑地說可能想鑿壁看電影。

妹子身體不適掛號驚見「法醫本人」 網曝高大成超狂背景

資深法醫高大成因常對重大社會刑案發表專業見解，犀利敢言的形象深植人心，是台灣民眾最熟悉的法醫權威之一。不過，除了在命案現場與媒體鏡頭前，有民眾在診所就醫時竟也遇到他，讓她當場驚呆，以為自己成了「行屍走肉」。貼文曝光也意外釣出高大成的「隱藏技能」。

台灣觀光工廠哪間最強？網友強推宜蘭這間：免費吃還可以拿伴手禮

台灣除了有許多美景，許多觀光工廠也規劃的非常好，成為不少人旅遊會安排的景點之一。對此，一名網友好奇發問「台灣有沒有什麼超讚的觀光工廠」，沒想到短短一句話，引起不少網友推薦自己的口袋名單。

不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴：不然很躁鬱

不少人喜歡出國旅遊，一名女網友分享，自己出國前會做兩件事，第一，一定要剪指甲；第二，把胃藥放進行李。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。