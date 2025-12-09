他壓公園1按鈕「廣播超大聲」！網大讚：呼叫癮君子的公德心

抽菸對人體有害，越來越多公共場所開始全面禁菸。對此，一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁菸按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒「公園禁止吸菸」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」分享一張照片，可以發現是新北市政府在公園裝設的「禁菸裝置」，只要按壓紅色按鈕，10秒後就會啟動超大聲廣播，提醒民眾「禁止吸菸，違者將開罰」，讓他感嘆「現在抽菸的人，真的身分地位越來越低了」。

貼文一出後，不少網友都大讚「這個很好，希望大小公園都裝」、「覺得不錯，很多人就是覺得沒多少人在乎，用這廣播告訴你有人在乎好嗎？有點羞恥心的可能就抽不下去了」、「公園禁止吸菸天經地義」、「你自己抽得很開心，旁邊的人全部都不爽，超沒公德心」、「喜歡抽菸的人可以在自己家裡，把門窗關起來抽啊，幹嘛到都是人的地方」、「很棒的裝置」、「菸味真的很臭啊！聞到想吐」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「設立專用吸菸區就解決了」、「標準公務員心態」、「這啥雞肋設計，怎麼會有廣播完菸蟲就不會抽菸的錯覺，以為在搭公車按下車鈴喔」。

事實上，新北市政府早在2019年，就開始在超商、咖啡店騎樓等設置禁菸區，並設置「無菸語音勸導裝置」，2021年更擴大裝到公園等違規吸菸熱點，提升民眾的守法意識。新北市衛生局也提醒，在禁菸場所抽菸，被抓到可處2千元至1萬元不等的罰鍰，呼籲民眾不要以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康