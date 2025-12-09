停車場驚悚一幕！女駕租賃車暴衝撞爛柵欄 網酸：又一支雞腿

台北市松山區寧安街7日下午驚現一起離譜的停車場事故，一輛白色iRent租賃車在駕駛準備進入某私立高中地下停車場還車時，突然間暴衝失控，整輛車像彈射般衝下坡，先把進出口柵欄撞到粉碎，再一路掃進機車停車格。監視器畫面中，車體甚至因猛烈撞擊而側傾近90度，現場宛如電影特效，讓人看得頭皮發麻。

網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一段影片，畫面中一輛白色汽車從畫面外高速切入，停車場柵欄與基座瞬間被撞飛，多輛停得好好的機車也遭殃倒成一片，慘況讓人倒抽一口氣，現場有熱心民眾馬上協助報警處理。

影片曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「是個狠人」、「又一支雞腿」、「都開iRent在練車」、「柵欄：我招惹誰了」、「下次請瞄準固定式測速照相機謝謝」、「這速度，是把油門當剎車踩了吧！太驚人了」、「還好沒人，撞到真的有夠衰」、「我在GTA裡面也是這樣開」。

根據「ETtoday新聞雲」報導，肇事32 歲王姓女駕駛毫髮無傷，疑似因恍神或精神不濟才會失控，暴衝原因仍待警方釐清。停車場損毀嚴重，包括柵欄、機械設備、告示牌等全數毀損，初估維修費至少20萬元。目前停車場已暫停對外開放，以便檢修與清理現場。