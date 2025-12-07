快訊

他拍到有人拿竹竿狂敲戲院外牆 網議論：想鑿壁偷看電影？

聯合新聞網／ 綜合報導
電影院示意圖。 圖／ingimage
住在電影院隔壁聽起來是件很幸福的事，不用大老遠跑到別的地方，就可以隨時隨地看電影。不過，有網友日前發現嘉義市in89影城的隔壁住家，有人拿著竹竿狂敲影城的外牆，聲音之大讓人好奇到底發生什麼事，不少網友開玩笑地說可能想鑿壁看電影。

這名網友在Threads分享影片，只見深夜裡傳來一聲又一聲的敲擊聲，畫面中看到嘉義市in89影城旁一棟公寓頂樓，有人拿著竹竿不斷地撞擊影城外的牆壁，原因為何並不清楚，而影片也引起眾人熱議，「由內到外的4D電影體驗」、「工讀生在做特效？」、「不定時發出噪音，附近店家也很困擾」、「犯傻了…捅到手酸，牆壁會痛嗎？」、「這樣敲家裡還是聽得到的吧？這種損人害己的事情何必呢？」、「他真的覺得這樣影響得到電影院喔？」

還有人打趣地說可能這位民眾想鑿壁看免費電影，「他是不是想要鑿個洞，這樣就有免費的電影看呀？」、「現代匡衡，鑿壁偷片」、「沒電還要鑿壁借光」、「鑿壁偷電影」。

不過也有網友推測可能是因為住家旁邊是電影院，隔音效果又不好，才會讓他氣得敲打牆壁，「太吵在抗議嗎？」、「太生氣了吧，但隔音真的是門大學問」、「好好笑，被吵到反擊」、「住影院隔壁一定吵」。據《ETtoday房產雲》報導，影城公司對此回應表示，以往並未發生任何爭議，對於影片中這位民眾的行為也不清楚原因。

