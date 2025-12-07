妹子身體不適掛號驚見「法醫本人」 網曝高大成超狂背景

資深法醫高大成因常對重大社會刑案發表專業見解，犀利敢言的形象深植人心，是台灣民眾最熟悉的法醫權威之一。不過，除了在命案現場與媒體鏡頭前，有民眾在診所就醫時竟也遇到他，讓她當場驚呆，以為自己成了「行屍走肉」。貼文曝光也意外釣出高大成的「隱藏技能」。

這名女網友在Threads上發文分享這段奇遇，她表示近期因胸悶不舒服，隨手在Google地圖上搜尋台中的診所掛號，殊不知一進診間，發現坐在對面的醫師，竟然就是那位常在電視上分析案情的法醫高大成。強烈的反差感讓她忍不住開玩笑，自嘲每天上班累得像行屍走肉，不知道屬不屬於法醫的業務範圍？不過她也大讚高醫師問診相當親切且仔細，自己只吃了一包藥，症狀便明顯改善。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言補充關於高大成的冷知識。有人透露，高大成擁有日本京都大學醫學博士學位，日文造詣極高，因此許多在台工作的日本人若生病，都會特地到他的診所求診；此外，他在中山醫學大學開設的通識選修課更是「秒殺級」，搶手程度堪比熱門演唱會門票。住在附近的鄰居則笑稱，高大成的診所是當地指標，只要看到門口停滿SNG新聞轉播車，就知道社會上大概又發生重大刑案了。

事實上，高大成除了法醫身分外，一直都持續經營基層診所。其學經歷相當豐富，曾任中山醫學院病理科主任及法醫室主任，診所的主治項目更是包羅萬象，從一般內外科、外傷縫合、三高慢性病，甚至到小兒科、皮膚科都能看。許多網友也分享自身經驗，表示曾給高醫師看過車禍外傷，甚至家中長輩的行政相驗也是由他經手，證實他不只精通死因分析，對於活人的疑難雜症同樣醫術精湛。