台灣觀光工廠哪間最強？網友強推宜蘭這間：免費吃還可以拿伴手禮
台灣除了有許多美景，許多觀光工廠也規劃的非常好，成為不少人旅遊會安排的景點之一。對此，一名網友好奇發問「台灣有沒有什麼超讚的觀光工廠」，沒想到短短一句話，引起不少網友推薦自己的口袋名單。
這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣有什麼超讚的觀光工廠呀？真的迷戀到不行，直呼「日本的也可以，我好喜歡觀光工廠」。
貼文一出後，最多網友推薦宜蘭的「虎牌米粉觀光工廠」，紛紛表示「門票便宜，還有折抵券，還強迫你帶兩包米粉回去，一人兩包」、「在古早味的裝潢裡面吃免費米粉，門票可以折抵消費，等於逛完再帶包麵條回家、「米粉可以一直續吃，拌醬紅糟魷魚也超好吃，加爆必買！門票可以換DIY體驗或是伴手禮一袋麵條，縣民只要100！有得吃又有得拿」、「宜蘭的虎牌米粉觀光工廠我覺得很好逛！」。
此外，不少網友也分享自己的口袋名單，回應「絕對是推品皇咖啡，免門票、咖啡奶茶免費喝」、「宏裕行花枝丸超好吃！逛完樓上博物館，再到一樓餐廳去全部點一個來吃，真的很滿足」、「我想推薦橋頭糖廠，真的好好拍」、「怎麼都沒人說桃園的雄獅文具、想像力製造所，一直好想去但沒時間」、「白人牙膏觀光工廠、巫家捏麵館，都去過兩次以上」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言