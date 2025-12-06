台灣觀光工廠哪間最強？網友強推宜蘭這間：免費吃還可以拿伴手禮

台灣除了有許多美景，許多觀光工廠也規劃的非常好，成為不少人旅遊會安排的景點之一。對此，一名網友好奇發問「台灣有沒有什麼超讚的觀光工廠」，沒想到短短一句話，引起不少網友推薦自己的口袋名單。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣有什麼超讚的觀光工廠呀？真的迷戀到不行，直呼「日本的也可以，我好喜歡觀光工廠」。

貼文一出後，最多網友推薦宜蘭的「虎牌米粉觀光工廠」，紛紛表示「門票便宜，還有折抵券，還強迫你帶兩包米粉回去，一人兩包」、「在古早味的裝潢裡面吃免費米粉，門票可以折抵消費，等於逛完再帶包麵條回家、「米粉可以一直續吃，拌醬紅糟魷魚也超好吃，加爆必買！門票可以換DIY體驗或是伴手禮一袋麵條，縣民只要100！有得吃又有得拿」、「宜蘭的虎牌米粉觀光工廠我覺得很好逛！」。

此外，不少網友也分享自己的口袋名單，回應「絕對是推品皇咖啡，免門票、咖啡奶茶免費喝」、「宏裕行花枝丸超好吃！逛完樓上博物館，再到一樓餐廳去全部點一個來吃，真的很滿足」、「我想推薦橋頭糖廠，真的好好拍」、「怎麼都沒人說桃園的雄獅文具、想像力製造所，一直好想去但沒時間」、「白人牙膏觀光工廠、巫家捏麵館，都去過兩次以上」。