不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴：不然很躁鬱
不少人喜歡出國旅遊，一名女網友分享，自己出國前會做兩件事，第一，一定要剪指甲；第二，把胃藥放進行李。貼文一出後，引起不少網友共鳴。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，以前年輕時出國，一定要去做光療指甲、接睫毛，把自己打扮得漂漂亮亮，但現在的她心態完全轉變，只會確認指甲有剪、再確認行李有沒有帶胃藥。
貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「指甲沒剪很躁鬱」、「指甲真的要剪，我光療太長，出境指紋辨識一直按不下去」、「指甲剪真的很重要，我出國久一點，就很驚慌，指甲跟妖怪一樣長，莫名其妙已經買了八把指甲刀了，去一個地方忘記帶，就在當地買」、「非常重要，我也曾在國外買指甲剪，到底有多不愛剪指甲」、「出國化妝包裡面還會放指甲刀」。
此外，也有網友分享自己旅行必帶物品，回應「以前的我出國：帶吹風機；現在的我出國：帶血壓計」、「感冒發燒藥、面速力達母、ok繃必備」、「還要帶便祕保健食品&止痛藥」、「我一定會帶洗衣精，一次性小包裝的那種」。
