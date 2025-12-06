最強交換禮物！他買1物「小到看不清楚」 全網嗨翻：收到會愛死

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，聖誕節的交換禮物活動，自己突發奇想去了銀樓，買了0.04錢的「迷你黃金招財貓」。示意圖／Ingimage
聖誕節即將到來，不少人都會玩交換禮物，一名網友分享，自己突發奇想去了銀樓，買了0.04錢的「迷你黃金招財貓」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，公司舉辦千元交換禮物活動，本想找實用的東西，最後他突發奇想，走進銀樓買了0.04錢的「迷你招財貓」，笑稱「是一隻小的連形狀都看不太清楚的招財貓」，也期望收到的人不會嫌它是小廢物，因為黃金真的很貴！

貼文一出後，不少網友都大讚「比馬克杯、水晶球好太多的，黃金還會增值」、「你簡直是交換禮物界的模範生」、「你超級棒，我要是收到我會愛死」、「我去年交換禮物500元左右，也是選黃金，只是真的就很小0.02錢左右，還好朋友懂黃金」、「史上看過最好的一千元禮物」、「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」、「我也是欸，今年買金豆來當交換禮物」。

此外，還有網友分享自身經驗，指出「各位不要看不起這種迷你黃金，我之前收過一個八、九百塊的，結果要賣的時候，賣了三千元」。

交換禮物 黃金 銀樓 聖誕節

