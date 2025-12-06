洗碗精不只能洗碗！家事達人曝2神奇用途：太實用

幾乎每個人的家裡都有洗碗精，但洗碗精除了拿來洗碗盤，還有2大被忽略的隱藏功能！家事達人陳映如分享，近期查看洗碗精的包裝，發現它不只能洗碗，還能拿來幫「海綿」和「砧板」除菌，讓她驚呼「太實用了！」。

陳映如在臉書表示，平常使用清潔產品前，習慣看一下產品包裝說明，近期使用洗碗精時，仔細一讀才發現，原來洗碗精不只可以用來洗碗，還隱藏了其他神奇用途。

陳映如指出，洗碗精可以用來替「海綿」除菌，只要將使用完的海綿擰乾，再倒一些洗碗精在海綿上，不用沖水，放到下次使用海綿時，再清洗即可。

陳映如分享，另一個功能是替「砧板」除菌，只要砧板洗乾淨後，倒上洗碗精靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨即可，這2招隱藏用法讓她驚呼「真的太實用了，分享給大家」。

最後，陳映如也提醒，要看洗碗精是否有「除菌成分」，才適用以上方法，且除菌是指「清洗及去除碗盤上細菌」，並非除掉所有細菌。