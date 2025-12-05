台北市人行道護欄裝設位置怪 眾人吐槽：保護車子重要？

台北市之前推出「安心行計畫」，在人行道與車道之間增設護欄，保障行人的安全。有網友日前在文山區一處道路，發現護欄竟是裝設在人行道內側與停車場中間，人行道外側僅用防撞桿隔開道路，讓不少人看傻了眼。

這名網友在臉書社團「反攻大路」PO出一張照片，只見紅磚人行道夾在私人停車場與道路中間，而人行道與道路中間僅用一根根的黃色塑膠防撞桿隔開，護欄反而是裝設在人行道與停車場中間，讓他看了忍不住大酸「採購了欄杆，但裝在沒有用的那一側」。

貼文引來眾人大力吐槽，「人行道就夠窄了，棒棒糖（指塑膠防撞桿）還內縮20cm，嬰兒推車和輪椅會很難通過」、「如果欄杆裝在棒棒糖那一側，棒棒糖其實也不用裝了」、「這是為了保護停車場內的車子呀」、「所以人行道上的人不重要？看懂了」、「您誤會了，這是為了保護車子裝的，車子很貴的」、「我看你是不懂，這叫做消耗預算」。

還有內行人解釋，「這種柵欄，從來就不是保護行人用的，而是阻止行人闖入車輛空間用的，所以後來連英國自己都不再用了。要保護行人，是要用半根深入底下的阻車柱，不是這種挨撞就牽手連環倒一遍的柵欄」、「棒棒糖本來就不是防撞的，只是防止汽車臨時停車壓上人行道。另外主要目的是避免車禍造成更大的損傷，你裝一般欄杆也擋不住大質量的高速撞擊」。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛也在底下留言，並分享台北市信義區一處路邊照片，只見欄杆並不是裝設在人行道與車道之間，而是設置在人行道內側，讓他大酸「信義區的同款欄杆，是要怕樹木跑出來撞行人嗎？這樣的花錢方式，各位覺得是否要更謹慎？」同樣也讓網友們搖頭直呼「浪費錢」。