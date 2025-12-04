AI訂位平台爭議！收費代訂國內外餐廳 消費者到場被告知「沒合作」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
第三方網站訂位平台爆爭議，有民眾表示確定有收到平台傳送訂位成功的訊息，也被收取服務費用，但到達現場後，餐廳表示並未與該平台合作，沒有收到消費者的訂位資訊。示意圖／ingimage
第三方網站訂位平台爆爭議，有民眾表示確定有收到平台傳送訂位成功的訊息，也被收取服務費用，但到達現場後，餐廳表示並未與該平台合作，沒有收到消費者的訂位資訊。示意圖／ingimage

標榜能透過AI機器人代訂全球餐廳的訂位平台「AutoReserve」，繼日本多間名店抗議遭擅自上架後，台灣本土知名連鎖牛排館也傳出訂位爭議。有民眾透過該平台預訂餐廳並支付費用，到場後卻被告知「沒有合作」，讓消費者與店家都感到一頭霧水，質疑該平台運作模式涉及詐騙

貴族世家遭「擅自上架」 民眾付費訂位險成冤大頭

據《東森新聞》報導，一名消費者透過 AutoReserve 預訂知名連鎖牛排館「貴族世家」中和分店，並在平台預付了約 80 元的服務費款項，但到了餐廳現場出示訂位資訊時，卻被告知「不接受這個平台的訂位」。之後牛排館總公司也發出聲明，強調並未授權AutoReserve進行訂位服務。

透過AutoReserve訂位的爭議事件不只一起。一位難求的頂級餐廳「Smith & Wollensky」年排館台灣分店，11月時也在官方社群平台發布公告，明確指出：「本餐廳未與AutoReserve合作，也未授權其刊登餐廳資訊」。店家並提醒，透過該平台下訂可以會被收取「代訂費用」，且餐廳不會收到任何訂位紀錄，「請勿透過該平台進行訂位」。

日本前車之鑑：AI語音騷擾與擅自刊登

此類的爭議在日本早已頻傳。AutoReserve利用 AI 機器人撥打電話給餐廳，許多日本店家（如知名酒吧Bar Ishinohana）早已公開聲明拒絕合作。由於AI語音頻繁騷擾，導致店家直接掛斷或封鎖號碼，但平台系統卻可能誤判為「預約成功」或持續向消費者收費。許多赴日旅客到了現場才發現被店家拒絕入內，且因語言不通求助無門。

平台收費名目不清 退款困難引發恐慌

AutoReserve的爭議核心在於其收費模式與退款機制。消費者往往需先支付「代訂手續費」或授權高額信用卡擔保金（有案例高達數千至數萬日圓）。一旦發生店家拒收、訂位資訊錯誤等狀況，消費者常面臨「找不到客服」、「退款流程繁瑣」甚至「被誤判違約沒收訂金」的求償無門困境。

針對層出不窮的第三方代訂爭議，餐飲業者與消保專家一致呼籲，訂位時應認明餐廳官方網站、官方粉絲團或國內主流合法的訂位系統（如 Inline、OpenTable 等）。切勿輕信來路不明、需預付高額款項且無中文客服的境外AI代訂App，以免傷了荷包又受氣。

