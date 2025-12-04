閃3下、閃5秒…轉彎時方向燈怎麼打？交通部揭正解 做錯恐噴6千

行車時「方向燈該打多久」近來又成為駕駛圈熱議話題，不少人以為只要「閃幾下」或「亮幾秒」就可以，事實上「距離」才是重點，駕駛人必須在距離路口約30公尺前提前示意，未依規操作小心荷包大失血。

一名網友在「Threads」發問：「方向燈要打多久才不叫『馬上打馬上轉』」。貼文曝光吸引眾人留言分享經驗，「閃3下」、「我記得是5秒」、「至少要聽到方向燈聲彈5下」、「變換車道大約是3秒後再變換」、「我如果在等紅綠燈，會等到倒數20秒才打」，還有人表示「打到燒起來也沒人理你，硬轉最實在」，各種習慣五花八門。

轉彎時到底方向燈該打多久呢？有網友指出重點「不是時間，而是距離」、「轉彎前30公尺要打方向燈！沒有限定打幾秒」、「30公尺，大約6-7台客車長⋯⋯並換入欲轉向之最側車道」、「假設時速30公里在30公尺前打，時間大約接近4秒，建議可以再提前一些」。

根據《道路交通安全規則》第102條，車輛無論左轉或右轉，都應在距離路口30公尺前顯示方向燈或手勢；右轉需提前換入外側或慢車道，左轉則應進入內側或左轉車道，並不得占用對向車道搶先左轉。

依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人未依規定使用燈光者，在一般道路可處1200至3600元罰鍰；若發生於高速公路或快速道路，最高可罰至6000元。